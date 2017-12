Ministrul Transporturilor: „Nu pot schimba directorii din port“

Ministrul Transporturilor, Dan Costescu, a venit marți, 29 martie, la Constanța, în special pentru a vizita portul. Este deja știut faptul că de luni bune situația în Portul Constanța este tensionată, neexistând aproape nicio săptămână în care sindicaliștii și operatorii portuari să nu desfășoare acțiuni de protest. În acest sens, ministrul a purtat mai multe discuţii, la care au participat inclusiv reprezentanţii Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime Constanța” (CN APMC). Unul dintre subiectele abordate în cadrul discuțiilor a fost posibilitatea operatorilor portuari de a subînchiriria sau subconcesiona domeniul portuar, permițându-le astfel să se dezvolte și să investească. ”Fără aceste prevederi, portul nu se poate devolta și nu poate genera plus-valoare nici pentru țară, nici pentru Constanța. Am hotărât și am spus și Administrației să își desemneze o echipă. Operatorii vor desemna reprezentanți, chiar și sindicatele vor avea niște reprezentanți în acest grup de lucru pentru a profita de lunile pe care le mai avem până la sfârșitul legislaturii parlamentare ca să putem edita o variantă de lege - să putem aproba o subconcesionare”, a spus ministrul. De asemenea, a fost atins și subiectul Master Planului Portului Constanța. „Master Planul portului trebuie să fie armonizat cu întreg Master Planul de transport al României. Încă de la început erau două variante diferite. S-a făcut o primă armonizare a listei de investiții, care se va axa pe mai multe coordonate”, a menționat demnitarul. „Este vorba de o dragare de investiție, ultima fiind în 2008. Au fost niște dragări de întreținere”, potrivit lui Costescu. Proiectul se referă la eliminarea mameloanelor de stâncă ce îngreunează navigația, expunând navele la accidente, în zonele în care nu s-au făcut dragări de zeci de ani, a explicat ministrul Transporturilor. Această investiție va costa peste 39 de milioane de euro și se va derula prin POIM (Programul Operațional pentru Infrastructură Mare al României), iar lucrările ar putea începe în 2017. Alți 5,2 milioane de euro vor fi utilizați pentru lucrări de dragare de mentenanță - dragarea canalelor și bazinelor, precum și dragarea la cheuri. În cadrul acestui proiect, banii vor proveni de la bugetul de stat. ”Acolo este o combinație între depuneri aluvionare și indisciplina operatorilor. Am solicitat Administrației ca, odată cu acest dragaj, să impună condiții mai stricte pentru operatorii care golesc excesul de cărbune sau de grâne direct în apă. Am primit planul final de dragaj de mentenanță. Undeva în iunie vor putea să înceapă lucrările”, a precizat ministrul.

REFERITOR LA DEMITEREA CONDUCERII CN APMC Una din principalele revendicări ale sindicaliștilor și operatorilor portuari care participă săptămână de săptămână la protestele din port este demiterea conducerii APMC, despre care ei spun că este abuzivă și tiranică. Demnitarul a spus că un ministru tehnocrat nu vede ca pe o soluție schimbarea directorilor Administrației Porturilor Maritime. ”Nu ministrul schimbă directorii, Consiliul de Administrație. Schimbări se pot face, dacă va fi nevoie. Așa cum un ministru nu schimbă directori generali, nici sindicatele nu pot să îi schimbe. I-am rugat pe oameni să se concentreze pe probleme, nu pe persoane. Este un principiu corect, iar oamenii au înțeles. Toate discuțiile pe care le-am avut s-au purtat la un nivel rezonabil”, a spus oficialul.