Ministrul Transporturilor scapă de ghilotină!

18:18:54 / 04 Octombrie 2017

CUC SI ALTA PASARE

Salutam aceasta noua victorie a PNL . Cum si-a putut imagina cineva ca dl cel gras din poza va pleca . Nu poate fi posibil . El va sta in functie pana cand va ajunge obez , adica , dupa ce el si ceata lui Papuc isi va face plinul . Daca ne gandim bine , avem de-a face cu un umor negru atunci cand afirmi ca acest individ grasuliu a impiedecat prin sufocare cu perna , un minister plin de genii care erau gata sa realizeze in totalitate autostrazile si caile ferate , navigabile , aeriene , subterane si intercosmice . Acest sabotor trebuie dat afara chiar de catre PSD . S-o creada Mutu de la manutanta ca daca se vor schimba ministrii si guvernele se va face ceva in Romania . Avem alte treburi mai urgente : s-o chemam pe Kovesi la audiere in Parlament, sa lichidam ce a mai ramas credibil din Justitie , sa marim pensile si salariile ca sa dea dreptul guvenului sa ne jupoaie de piele . Si daca acest oarecare anonim ajuns ministru , a reusit sa " sufoce " un minister , este datorita faptului ca un guvern PSD si un parlament pesedist au reusit sa sugrume Romania