Ministrul Transporturilor: șoferii vor putea circula în partea de sud a Centurii Capitalei începând cu 2023

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunțat că șoferii vor putea circula în partea de sud a Centurii Capitalei începând cu 2023. Drulă a precizat la Digi24 că o porțiune din șoseaua ocolitoare, cuprinsă între DN6 și Ieșirea Olteniței, ar putea fi gata chiar mai devreme, până la finalul anului viitor.

„Avem lucrări ample pentru prima dată, poate, după Revoluțíe, adică aveam această Autostradă 0, al doilea ring, în care avem contracte full, pe sud, pe semicercul sudic. Pe două treimi din semicercul sudic se și lucrează cu o firmă turcă, lucrează destul de bine”, a spus Cătălin Drulă.

Ministrul Transporturilor a anunțat că termenul pentru finalizarea acestui sector este 2023.

„Pe Sud, în 2023 va fi gata, dar firma mi-a promis că ar vrea să dea la sfârșitul anului viitor, adică 2022, un sector destul de lung între DN6, acesta e drumul de Alexandria, și Ieșirea Olteniței, o zonă destul de mare. Să zicem un sfert din cercul acesta din jurul Bucureștiului ar fi gata să zicem la sfârșitul anului viitor, să sperăm, asta ar însemna o livrare mai devreme de termen, dar în 2023 tot semicercul sudic. Mai e o firmă grecească care are sectorul disnpre A1, vor începe și ei lucrările în teren cam într-o lună”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Autostrada Bucuresti reprezinta un nou inel de autostrada in jurul orasului Bucuresti cu o lungime de aproximativ 100km.



Segmentul Sud al autostrazii A0 este impartit in trei loturi, pentru care au fost anuntati castigatorii licitatiilor in aprilie-mai 2019: