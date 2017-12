Mini-turneu în Ardeal pentru CVM Tomis

La o săptămînă după ce a debutat în campionat cu o victorie pe teren propriu, 3-0 cu Rapid Bucureşti, Club Volei Municipal Tomis Constanţa începe o serie de patru partide în două săptămîni! La cererea grupării de pe Litoral, Explorări Baia Mare a acceptat să dispute în devans meciul din etapa a 7-a, programat iniţial pe 8 noiembrie, între cele două manşe cu Hypo Tirol Innsbruck din Cupa CEV. Disputa Baia Mare - Constanţa va avea loc miercuri, 8 octombrie, astfel că jucătorii constănţeni au scăpat de oboseala unei deplasări în Maramureş înainte de returul cu austriecii. Pentru Tomis va urma un joc pe teren propriu cu Unirea Dej (etapa a 3-a, sîmbătă 11 octombrie) şi o deplasare în Bucureşti pentru partida cu Dinamo, devansată pentru 15 octombrie pentru că echipa adversă dispută pe 11 şi 18 octombrie meciurile din manşa întîi a Cupei Challenge.

Dar, pînă atunci, campionii vor susţine întîlnirea din etapa a doua cu Universitatea Cluj, programată duminică, de la ora 18.00, sub Feleac. „E bine că nu trebuie să mai călătorim înapoi la Constanţa şi să facem de două ori acest drum foarte lung. Şi anul trecut am mai disputat meciuri legate în zona aceea şi a ieşit bine”, consideră antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. „Urmează două meciuri grele în deplasare, mai dificil fiind cel cu Baia Mare, echipă care mai mereu ne-a pus probleme, iar acum jucăm la ei acasă primul meci. Ei mereu se ambiţionează în partidele cu noi, iar anul acesta cu siguranţă va fi la fel. Însă, deocamdată, meciul cu Clujul este mai important. La Baia Mare ne vom gîndi după aceea”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Este bine că disputăm două meciuri în această deplasare, întîi pentru că drumul este foarte lung, apoi pentru că echipa are nevoie de meciuri cît mai multe pentru omogenizare”, a spus Ashlei Nemer, jucătorul brazilian aflat la al treilea sezon consecutiv sub culorile Tomisului.

Aseară, într-o restanţă contînd pentru etapa inaugurală a Diviziei A1 la volei masculin, Explorări Baia Mare a dispus, pe teren propriu, cu 3-1 (19-25, 25-23, 25-18, 25-21), de Steaua Bucureşti. Partida a fost amînată pentru că maramureşenii au jucat la sfîrşitul săptămînii trecute în Final Four-ul Cupei Balcanice.