Minodora a slăbit „la maxim”

După ce a văzut că se poate şi şi-a demonstrat în primul rând sieşi că singura soluţie pentru a se simţi bine în pielea ei este să se ţină de cura de slăbire, Minodora „la maxim” vrea să continue cu stilul de viață sănătos. „Eu semăn cu mama. Sunt o femeie voluptuoasă. Am sânii mari şi sunt mai mare în partea de sus. Eu trebuie să scot din calcul că există paste făinoase, cartof şi orez. Eu nu am voie prăjit, trebuie să mănânc la grătar. Toată viaţa mea este o luptă cu dietele”, a declarat Minodora.

Pentru că slăbirea atât de masivă i-a lăsat urme pe corp, pielea de pe abdomen lăsându-i-se dizgraţios, ea a recurs, acum câteva luni, la o operaţie de reconstrucţie corporală. „Aveam aşa un plic, la burtă, şi se vedea urât. În copilărie am avut o operaţie. La 13 ani am fost într-o situaţie critică şi am rămas cu o cicatrice foarte urâtă. Atunci mi s-a refăcut şi buricul şi tot. Acum am o burtă plată şi am scăpat şi de cicatricea aceea”, a mai spus Minodora.