Minoră cu HIV obligată să se prostitueze

FLAGRANT Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în colaborare cu Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă şi luptătorii DIAS, au efectuat, ieri după-amiază, trei percheziţii domiciliare în Constanţa pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în prostituţie şi proxenetism. Potrivit anchetatorilor, percheziţiile au avut loc la domiciliile a doi suspecţi şi la apartamentul unde fetele erau obligate să întreţină relaţii sexuale cu diferite persoane. Oamenii legii aveau informaţii că gruparea infracţională racola fete majore şi minore, pe care le obligau să se prostitueze. Mai mult, potrivit unor surse din cadrul anchetei, una dintre minore este infectată cu virusul HIV. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor după ce una dintre tinere a reuşit să scape şi s-a dus la poliţie, unde le-a povestit anchetatorilor chinul la care a fost supusă. Oamenii legii i-au filat mai mult timp pe suspecţi, iar ieri au organizat un flagrant pe raza staţiunii Mamaia. Un poliţist sub acoperire s-a întâlnit cu unul dintre suspecţi, care a negociat cu poliţistul pentru plasarea a trei prostituate.

Anchetatorii au stabilit că cel care era capul reţelei se numeşte Marian C., are 32 de ani şi locuieşte în cartierul constănţean Poarta 6. În momentul în care poliţiştii şi mascaţii au descins la locuinţa suspectului, acesta nu se afla la domiciliu şi a fost adus de mascaţi după aproximativ o oră. Vecinii tânărului nu au fost surprinşi în momentul în care i-au văzut pe mascaţi la uşa acestuia. “Mă aşteptam să vină să îl ia, pentru că părea un pic dubios. Nu ştiam exact cu ce se ocupă, dar toţi vecinii se plângeau de el. Mereu era chindie la el acasă, muzica era dată la maximum până la patru dimineaţa şi în permanenţă se auzea cineva care merge pe tocuri. Chiar săptămâna trecută l-a căutat poliţia, însă nu era acasă şi m-a întrebat dacă ştiu ceva despre el. În apartament locuiau trei bărbaţi şi am observat că mai veneau cu fete, dar nu am sesizat dacă erau aceleaşi sau altele”, a declarat un vecin.

REŢINUŢI În urma percheziţiilor efectuate, oamenii legii au prins în flagrant trei tinere, Nicoleta B.,de 26 de ani, din Constanţa, Mihaela F., de 20 de ani, şi Elena P., de 22 de ani, ambele din Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că cele trei tinere, împreună cu alte două minore, G.L şi C.G., de 17 ani, au fost bătute şi obligate să se prostitueze de către Marian C. şi Daniel T. Principalii suspecţi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore şi încarceraţi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa, iar în cursul zilei de astăzi urmează să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile, pentru comiterea infracţiunii de proxenetism, lipsire de libertate şi loviri sau alte violenţe, în formă continuată.