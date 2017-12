Minoră dispărută de la domiciliu

Poliţiştii din localitatea constănţeană Lumina au intrat în alertă după ce au fost sesizaţi că o adolescentă de 14 ani a dispărut de la domiciliu. Oamenii legii spun că Ana Maria Modjes a plecat de acasă, duminica trecută, şi nu a mai revenit pînă în prezent. Din verificările efectuate a reieşit că fata a mai părăsit domiciliul în luna septembrie a acestui an dar a revenit acasă după trei zile. Ana Maria Modjes are 1.65 metri înălţime, este corpolentă, are tenul deschis, părul castaniu, lung pînă la nivelul umerilor, drept, cu cărare pe mijloc, faţă rotundă, ochii căprui, nas mic, cicatrice post operatorie de cinci centimetri în partea dreaptă a abdomenului. La data dispariţiei fata era îmbrăcată cu o pereche de pantaloni de culoare închisă, pulover din bumbac de culoare neagră, geacă albă, pantofi sport de culoare albă.