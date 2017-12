Minoră vândută la Constanţa cu 3.500 de lei

Tradiţia ţigănească a mai făcut o victimă! O fetiţă de numai opt ani, din Bârlad, a trecut prin momente de groază după ce părinţii ei au vândut-o unei familii din Constanţa, în schimbul sumei de 3.500 de lei. Incredibil, dar adevărat, ea ar fi trebuit să se… mărite cu un băiat de 11 ani. Autorităţile spun că, în luna februarie a acestui an, copila a ajuns la Constanţa, unde avea să o aştepte un adevărat coşmar. Poliţiştii spun că viitorii ei socri ar fi trimis-o zi de zi la cerşit pe străzile oraşului, bătând-o de fiecare dată când se întorcea acasă cu mâna goală. Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor din Vaslui, care au pornit imediat o anchetă. „Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui s-au sesizat din oficiu că, în urma unei înţelegeri între membrii a două familii, una din Bârlad şi cealaltă din Constanţa, o fetiţă de opt ani a fost vândută. Poliţiştii au reuşit, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui, să instituie o măsură de protecţie faţă de minoră. Aceasta a fost internată într-un centru de plasament”, a declarat pentru “Telegraf” purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui, insp. pp. Mihaela Straub. Părinţii fetei au recunoscut cu nonşalanţă şi fără remuşcări, în faţa jurnaliştilor, că şi-au vândut copila. „Am primit 35 de milioane, dar acum va trebui să îi dau înapoi. Aşa e legea la noi. Trebuia să îmi mai dea până la 350 de milioane”, a declarat tatăl fetei. De cealaltă parte, mama copilei susţine că nu ar fi măritat-o de la vârsta aceasta şi că a trimis-o la Constanţa ca să vadă dacă fata se acomodează în locuinţa viitorilor socri. „Nu am dat-o de mică. Am lăsat-o două săptămâni, să vadă cum e. Dacă băiatului îi place, dacă nu îi place...”, a spus mama fetei.

TRAFIC DE MINORI Membrii familiei din Constanţa susţin că fata nu a fost trimisă la cerşit. “Am plătit nişte bani pentru ea, dar până la 18 ani copila trebuia să stea la părinţii ei. Aici la mine a venit şi a stat o săptămână, dar la noi copiii nu umblă singuri. Apoi Protecţia Copilului a luat-o din mâna mea”, a declarat o mătuşă de-a băiatului. Cazul a ajuns acum şi în atenţia procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată Vaslui. Părinţii copilei, dar şi cei care au cumpărat-o vor fi cercetaţi pentru trafic de minori. Până ce procurorii vor face lumină în acest caz, micuţa va sta în siguranţă, într-un centru de plasament. “A fost preluată într-un centru specializat din judeţul Vaslui, unde este securizată şi beneficiază de un program de consiliere. Acest copil se considera un adult, o fată măritată, care fugea de copilărie”, a declarat Ionel Brătianu, psiholog în cadrul DGASPC Vaslui.