Minore abuzate sexual

11:18:44 / 22 Aprilie 2014

cazul e notoriu, SORIN E LIBER !!!

Sorin Popa a reusit sa stramute dosarul de la C-ta, unde numai pe vorbe luase 11 ani de inchisoare pe 'Viol cu o virgina' care a zis la medic: Nu mi-a dat chilotii jos . Nu m-a pus sa-i iau cocoselul nici in mana nici in gura" ! Au avut relatii la Cta cel care a vrut rau sa-i faca pt ca i-a babardit nevasta vreo 8 luni de voia aia sa-l lase pt Sorin ! Ba mai mult, martori in dosar au venit fosta prietena a lui Sorin Popa, cu frat'su din Ovidiu-frate care face 10%procent cu cei de la Apis pt deturnare de fonduri Europene cu stupi de albine la asociatia nr.9...si tot frate care au inscenat cu politistii din Cumpana o dare de mita impotriva a doi lucratori de la Pol.Economica !!! Deci sunt martori mincinosi de serviciu la instante.Au tel 0769211271 Barbu ! Si a bagat lume la puscarie !