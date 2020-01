Minore de 12 ani, captive pe insulele private ale lui Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein ar fi abuzat sexual fete cu vârste pornind de la 12 ani pe insulele sale private, unde îşi avea reşedinţa legală permanentă, susţine procurorul din Insulele Virgine ale Statelor Unite, potrivit BBC. Se crede că Epstein, care a murit în închisoare în august 2019, în aşteptarea procesului pentru abuzuri comise începând cu anul 2005, ar fi traficat fete până recent, în 2018. Surse din procesul intentat împotriva lui Epstein în Insulele Virgine au relatat că mai multe fete au fost „ademenite şi racolate” în casa din Caraibe a miliardarului, unde ar fi fost forţate să întreţină raporturi sexuale împotriva voinţei lor. „Epstein a folosit în mod clar Insulele Virgine şi reşedinţa sa din Little Saint James drept paravan pentru a îşi putea extinde activităţile infracţionale”, a declarat procurorul Insulelor Virgine din Statele Unite, Denise N. George. „Epstein, împreună cu asociaţii săi din reţeaua de traficanţi, aduceau minorele în Insulele Virgine, unde le ţineau captive şi le abuzau sexual, provocându-le răni fizice şi emoţionale grave.”

În iulie 2017, Epstein a refuzat să permită accesul pe insula Little Saint James unui om al legii care efectua un control de rutină. De asemenea, milionarul este acuzat că ar fi folosit vize false pentru traficul de femei şi fete, pentru a intra şi ieşi în afara teritoriului insular, dar şi pentu că ar fi folosit o bază de date computerizată prin care putea urmări mişcările victimelor sale. Se pare că o fată de 15 ani a încercat să evadeze, după ce a fost forţată să întreţină relaţii sexuale cu Epstein şi alţi bărbaţi. Aceasta a plănuit să părăsească insula înotând, însă a fost prinsă, iar paşaportul i-a fost apoi confiscat.

În urma procesului, acuzatorii urmăresc să obţină o parte din averea de 577 milioane de dolari a lui Epstein, dar şi cele două insule private deţinute de căte acesta, Little Saint James şi Great Saint James, a căror valoare e estimată la 86 de milioane de dolari. Cu 11 ani în urmă, Epstein, în vârstă de 66 de ani, care avea legături cu Hollywood-ul şi lumea politică din SUA, a fost condamnat la 18 luni de închisoare, după ce a pledat vinovat la acuzaţiile de solicitare a serviciilor unor prostituate. Atunci, el a fost acuzat că, împreună cu asistenţii săi personali, ademenea minore în locuinţa sa din Palm Beach, Florida, sub pretextul „masajelor”. Ulterior, acesta le viola sau agresa sexual şi le plătea cu sume cuprinse între 200 şi 1.000 de dolari. Epstein a pledat nevinovat şi a fost reţinut fără a avea dreptul la cauţiune. Pe numele său au fost formulate două capete de acuzare pentru trafic de minori, pentru care risca o pedeapsă cu până la 45 de ani de închisoare. Sentinţa i-a fost apoi redusă la 13 luni, cu un an de supraveghere judiciară. Totodată, a fost înscris în registrul naţional al infractorilor sexuali. În închisoare, Epstein a trăit într-o celulă privată. El putea părăsi închisoarea 12 ore pe zi, pentru a merge la birou, o situaţie criticată de analiştii în domeniu. Înainte de condamnare, Epstein era apropiat al unor celebrităţi precum Donald Trump, Bill Clinton, Chris Tucker, Kevin Spacey, Larry Summers şi Mort Zuckerman. Numărându-se printre donatorii Fundaţiei Clinton Foundation, Epstein i-a asigurat de mai multe ori fostului preşedinte american transportul în străinătate cu avionul său privat. Iar Spacey şi Tucker au folosit avionul Boeing 727 al lui Epstein pentru deplasări în interes caritabil în Africa.