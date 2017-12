Minorităţile dau din colţ în colţ

SCUZE PENTRU VOT. Arătat cu degetul de către cei de la PDL pentru votul de la proiectul legii privind disponibilizările din Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), liderul deputaţilor minorităţilor, Varujan Pambuccian, a explicat că votul colegilor săi reprezintă doar o “chestiune punctuală” generată de colegi care au considerat că legea trebuie respinsă. “Ăsta a fost punctul de vedere al câtorva colegi, unul dintre ei chiar are ca domeniu de care se ocupă zona de apărare şi ordine publică. În momentul în care am văzut că lucrurile se duc în direcţia asta, am încercat să am un dialog cu ei (colegii de grup - n.r.) şi n-am mai apucat, asta e. A fost un moment din ăsta, în timpul votului, în care am încercat să discut cu ei şi să văd ce se întâmplă chiar în clipa în care am văzut încotro se duc lucrurile. Eu am apucat să apăs pe o tastă (la vot – n.r.), în momentul acela am văzut că lucrurile se duc în altă direcţie şi am încercat să văd ce se poate face”, a povestit Pambuccian situaţia votului privind proiectul disponibilizărilor din MAI.

MAJORITATE INTACTĂ. Varujan Pambuccian a susţinut că, din punctul său de vedere, majoritatea nu este afectată, situaţia de marţi din plen reprezintând doar un accident, dar că au existat colegi care au luat hotărârea de a respinge proiectul MAI. „În niciun caz nu vorbim de o lipsă de majoritate sau ceva de genul ăsta, a fost o chestiune absolut punctuală”, a subliniat Pambuccian, precizând că întâlnirea din cursul dimineţii de marţi a parlamentarilor minorităţilor cu Emil Boc nu a avut nicio legătură nici cu proiectul MAI, nici cu rezultatul votului. Liderul grupului minorităţilor a argumentat că lui şi colegilor săi nu le este caracteristic să acţioneze fără să-şi anunţe partenerii dinainte. La rândul ei, vădit supărată pe minorităţi, preşedintele Camerei, Roberta Anastase, a declarat că, dacă au existat nemulţumiri ale deputaţilor minorităţilor în privinţa votului la legea privind disponibilizările din MAI, ele ar fi trebuit discutate cu partenerii de guvernare. Deputaţii nu au reuşit, marţi, să adopte proiectul care vizează disponibilizările din Ministerul Administraţiei şi Internelor, care a întrunit doar 150 voturi favorabile, în loc de 167 voturi cât erau necesare pentru legi organice. Actul normativ presupune disponibilizări ale personalului estimate la 8.500 - 10.000 de angajaţi.