Minorităţile naţionale au semnat pactul propus de premier

Varujan Pambuccian a declarat, luni, că grupul parlamentar al minorităţilor naţionale a semnat pactul pe care l-a propus Viorica Dăncilă partidelor, precizând că documentul include măsuri de bun simţ cu care mai mulţi aleşi ai grupului au fost de acord. „Toţi cei 11 care au fost astăzi prezenţi din grupul minorităţilor au fost de acord cu semanrea pactului. Cu lucrurile acestea de bun simţ suntem de acord, aşa cum am fost de acord şi cu acordul propus de preşedintele Iohannis, pe care l-am semnat. În general, semnăm, cum am semnat şi pactul cu preşedintele, lucruri care conferă stabilitate sistemului legislativ”, a declarat, luni, Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. Întrebat ce anume a convins grupul parlamentar al minorităţilor să semneze pactul, Pambuccian a răspuns: „Chestiunea legată de nemodificarea sistemului de salarizare şi de pensii şi necreşterea taxelor”. Premierul și președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, la sfârșitul săptămânii trecute, că propune partidelor parlamentare semnarea Pactului naţional pentru bunăstarea românilor, menţionând că acesta trebuie să fie garanţia politică a continuării creşterii nivelului de trai în perioada următoare. "Am văzut cu toţii, în ultima perioadă, nenumărate propuneri de pacte şi acorduri. Partidele şi candidaţii vorbesc între ei despre cum să joace jocul politic, se ceartă, negociază şi eşuează lamentabil în faţa românilor. Pentru că niciuna din aceste iniţiative nu are impact şi finalitate pentru oameni. Niciuna nu a fost gândită în interesul românilor, niciun astfel de acord nu s-a concretizat într-o măsura menită să facă bine societăţii, să aducă o creştere a nivelului de trai ori vreo formă de progres în viaţa de zi cu zi. Eu astăzi propun, în faţa dumneavoastră, singurul pact pentru cetăţeni, singura înţelegere pe care merita să o facă forţele politice din România: aceea a bunăstării românilor", a scris Dăncilă peFacebook.