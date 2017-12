Minune dumnezeiască? Ce iese din acoperișul unei biserici constănțene

10:10:42 / 15 Martie 2016

La fel ca pe Soveja

Pentru mine ca pieton problema cea mai grava este ca trotuarul din fata stalpului pe care troneaza mare indicatorul "Oprirea interziza" soferii parcheaza masinile fara sa se gandeasca ca pun in pericol viata pietonilor care sunt obligati sa circule pe carosabil .In fata bisericii s-a facut parcare , masinile blocheaza trecera pietonilor . Este aceiasi situatie ca in statia 102 Piata Tomis 3 pietonii fiind obligati sa circule pe carosabil datorita gheretelor cu flori si ghivecelor puse fara teama pe trotuar.Daca pe stalpul care a devenit celebru este indicatorul "Oprirea interzisa" de ce Politia nu ia masuri pentru sanctionarea celor care pun in pericol viata trecatorilor .Mai repede ar amenda pietonii care sunt obligati sa circule pe carosabil decat sa aplice masurile legale.