MINUNILE Sfintei Cuvioase Parascheva! Rugăciunea care face minuni!

Sâmbătă, 14 octombrie, este mare sărbătoare. Biserica Ortodoxă o cinsteşte pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaşte se află în Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Minunile Cuvioasei Parascheva sunt numeroase, dar și uluitoare. Ele sunt povestite de oameni care chiar le-au trăit. Vă relatăm câteva dintre ele, potrivit ziarullumina.ro.

Sâmbătă, 14 octombrie, este mare sărbătoare. Biserica Ortodoxă o cinsteşte pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaşte se află în Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

CINE A FOST? Aceasta a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea şi s-a născut în cetatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, pe ţărmul Mării Marmara, într-o zi de vineri (de aici denumirea populară de Sfânta Vineri). Încă din tinereţe a intrat în viaţa monahală, la o mănăstire de lângă Constantinopol. Apoi, timp de mulţi ani a trăit o viaţă ascetică în mânăstirile din Constantinopol, Ierusalim şi de pe Valea Iordanului. La 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde a trăit timp de doi ani. La vârsta de 27 de ani s-a mutat către Domnul, iar moaştele sale au fost păstrate în cetatea Epivat timp de 200 de ani. În jurul anului 1235, moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria, după care au plecat la Belgrad, iar în anul 1521 au ajuns la Constantinopol. Un moment de referinţă în istoria Sfintei îl reprezintă anul 1641 când voievodul moldovean Vasile Lupu a adus moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva la Iaşi şi le-a aşezat în biserica ctitorită de el, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”. Cinstitele moaște au rămas aici până când, în anul 1888, în urma unui incendiu, moaștele au fost depuse la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, unde se găsesc și astăzi, potrivit Arhiepiscopiei Constanța.

MINUNILE CUVIOASEI PARASCHEVA Minunile Cuvioasei Parascheva sunt numeroase, dar și uluitoare. Ele sunt povestite de oameni care chiar le-au trăit. Vă relatăm câteva dintre ele, potrivit ziarullumina.ro. Se sune că Sfânta este ocrotitoarea studenţilor, așa că ei merg în număr mare să se roage atunci când au examene importante. ”O fată voia să dea la medicină. A venit la Mitropolie foarte necăjită că toată vara nu s-a pregătit aşa cum trebuie şi îi e frică că nu va putea intra, căci din ce a învăţat nu poate ţine minte decât structura splinei. A fost sfătuită de preoţii de aici să se ducă la racla Sfintei Parascheva, să se roage cum ştie, iar ea o va ajuta. Tânăra, stând în genunchi în faţa sfintei racle, s-a rugat: „Sfântă Parascheva, nu sunt pregătită, ştiu bine numai splina“. La examen au intrat trei candidaţi. Li s-a întins cutia cu bileţele, au tras primii doi bileţelele şi la urmă a tras şi ea, cu strângere de inimă, şi mare i-a fost mirarea când a văzut pe bileţel: „Splina“. A ştiut perfect şi a luat zece. A doua zi a venit să-i mulţumească Cuvioasei Parascheva. De la uşă a început să plângă şi să strige: „Cuvioasă, tu ai luat zece, tu ai ştiut, tu eşti studentă..., nu eu...“. ”, scrie publicația menționată. O altă tânără povesteşte cum, obosită de şcoală şi foarte deprimată, a ajuns să-şi spună că nu mai are rost să trăiască. „În seara aceea am adormit plângând, cu gândul ca a doua zi să le părăsesc pe toate, să-mi pun capăt zilelor. Noaptea am avut un vis în care am descoperit-o pe Sfânta Parascheva... Mă aflam într-o încăpere micuţă, precum chilia unei maici. Acolo se aflau un pat din lemn fără saltea şi o icoană. Am intrat şi am sărutat icoana, care a zâmbit. Era o tânără în negru, acoperită, nu ştiu dacă de o năframă sau de părul ei. M-a întrebat dacă vreau să devin maică. I-am răspuns că nu şi că vreau să mă sinucid. Atunci mi-a zis să merg la o mănăstire, departe, şi să stau trei zile. La sfârşit, am sărutat-o din nou. De atunci viaţa mea s-a schimbat. Am mers la duhovnic, care m-a trimis la o biserică cu hramul Sfintei Parascheva. Părintele de acolo mă aştepta şi mi-a zis: „Vino să-ţi dau cărţi, pentru a afla!“. Aşa am trecut de starea în care eram. De atunci, toate îmi merg bine“. Un preot povesteşte cum că într-o seară a venit la Mitropolie o doamnă de 35 de ani, foarte agitată, emoţionată până la lacrimi. Plângea şi se închina la toate icoanele, dar mai ales la Cuvioasa Parascheva. A zis că e foarte fericită şi a venit să-I mulţumească lui Dumnezeu şi Sfintei Parascheva, povestind: „Sunt funcţionară în Galaţi şi m-am hotărât să fac facultatea de germană, dar nu mă simţeam aşa bine pregătită, am vrut sa-mi încerc şansa. Venind pe drum spre Iaşi, la examenul de admitere, m-am întâlnit în tren cu o domnişoară care era în aceeaşi situaţie ca şi mine. Când am ajuns la Iaşi, eu i-am propus domnişoarei să mergem amândouă la Sfânta Parascheva să-i cerem ajutorul. Domnişoara mi-a răspuns că ea n-are nevoie de ajutorul nimănui, că este pregătită bine. Eu totuşi am venit la Cuvioasa şi i-am cerut ajutorul pe care mi l-a dat. La examen, cea bine pregătită a picat şi eu am reuşit, iar acum am venit să-i mulţumesc“. Și poveștile sunt nenumărate.

EVENIMENTE LA CONSTANȚA Vineri, 13 octombrie, de la ora 15.00, la biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din localitatea Cumpăna, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Taina Sfântului Botez pentru 5 copii aflaţi în asistenţă maternală. Hramul bisericii va fi împodobit cu aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei (de la Peștera Sfântului Andrei) și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon (de la Catedrala arhiepiscopală). Sfintele odoare se află încă de marți la biserica din Cumpăna și vor rămâne până luni, 16 octombrie. Sfânta Parascheva este şi ocrotitoarea oraşului Năvodari, dar şi a celei mai vechi biserici din oraş ce are acest hram. Cu acest prilej, vineri, 13 octombrie, la ora 17.30, ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din Năvodari, apoi va conduce tradiționala procesiune cu icoana și veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva pe următorul traseu: biserica „Sf. Parascheva” (Zona Kaufland) - str. Constanţei - biserica „Bunavestire” - str. Mării - str. Frunzelor - str. Rândunelelor - biserica „Sf. Cuv. Parascheva”. În ediția online www.telegrafonline.ro puteți citi rugăciunea despre care se spune că dacă este rostită pe 14 octombrie, dorințele se vor împlini.

Sâmbătă, 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, IPS Teodosie va răspunde invitaţiei IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, şi va participa la Sfânta Liturghie arhierească oficiată pe podiumul amenajat pe B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Iaşi, unde are loc cel mai mare pelerinaj ortodox din România.

RUGĂCIUNE Se spune că dacă rostești această rugăciune de Sf. Parascheva dorinețele se vor împlini de îndată. ”Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura, nu întoarce faţa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă le săvârşim. Noi suntem păcătoşi, netrebnici şi plini de răutate; iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, dăruieşte-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin.”