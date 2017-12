Miodrag Belodedici a sărbătorit la Constanţa Anul Nou pe rit vechi

Sîmbătă seară, la Restaurantul “Arena” din cadrul Complexului Sportiv “Tenis Club Idu”, a fost organizat Revelionul ortodocşilor de rit vechi. Sîrbii din Constanţa şi nu numai au sărbătorit trecerea în 2007, atmosfera fiind una incandescentă şi datorită muzicii tradiţionale, formaţia “Şecer Mala” (Cartierul de Zahăr) din Niş ridicîndu-i în picioare pe cei prezenţi. Bucatele tradiţionale sîrbeşti au oferit energia necesară horelor, iar printre cei prezenţi s-a numărat şi Miodrag Belodedici, fosta mare glorie a fotbalului românesc. Dublu cîştigător al Ligii Campionilor, cu Steaua - în 1986 şi Steaua Roşie Belgrad - în 1991, Miodrag Belodedici s-a simţit excelent la Constanţa, el recunoscînd că sărbătoreşte Revelionul de două ori într-un an. “Am venit la Constanţa cu cîţiva prieteni din Serbia, care m-au invitat aici şi pe care îi cunosc foarte bine. Vreau să fim prieteni în continuare, să petrecem şi mai mult şi cu alte ocazii. La Mulţi Ani tuturor, multă sănătate şi un an 2007 cît mai bun”, a declarat Belodedici, fostul fundaş al Stelei şi al reprezentativei României, plecînd de la Constanţa şi cu un cadou surpriză, obţinut la tombola organizată după trecerea în noul an: o puşculiţă în care să-şi economisească banii strînşi de-a lungul carierei sale.