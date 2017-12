Mir din moaştele Sfîntului Nicolae, la Năvodari

După aproape trei săptămîni de la întîmpinarea moaştelor Sfîntului Gheorghe la Constanţa, Dobrogea va fi gazda unui alt eveniment religios. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, o delegaţie din Năvodari va aduce în oraş mir ce izvorăşte din moaştele Sfîntului Nicolae. Tradiţia extragerii mirului din moaştele Sfîntului ierarh datează din anul 1965. Data de 9 mai, cînd are loc evenimentul, este în strînsă legătură cu prăznuirea, în calendarul ortodox, a aducerii la Bari a moaştelor Sfîntului Ierarh Nicolae. Tradiţia bisericească spune că acestea au fost aduse la Bari din Mira Lyciei pe vremea împăratului grec Alexios şi a patriarhului Constantinopolului, Nicolae. Moaştele au fost depuse iniţial în biserica „Sfîntul Ioan Înaintemergătorul”, unde zeci de bolnavi şi-au găsit tămăduirea trupească şi sufletească, dar Sfîntul Nicolae s-a arătat în vis unui monah spunîndu-i: „Am venit cu bunăvoia lui Dumnezeu în această cetate, într-o Duminică, în ceasul al noulea din zi şi, într-acelaşi ceas, am dat din darul Dumnezeului, tămăduire la unsprezece oameni”. Atunci, văzînd minunile şi faptul că din sfintele moaşte a curs mir, creştinii au construit o biserică de piatră cu hramul „Sfîntul Nicolae”. În data de 9 mai 1087 au aşezat moaştele într-o raclă de argint aurită, împodobită cu pietre preţioase şi le-au depus în biserica „Sfîntul Nicolae” din Bari, Italia, unde se află şi astăzi. După ce au trecut cîţiva ani, Sfîntul Ierarh Nicolae s-a arătat în vedenia unui monah căruia i-a poruncit şi a pus sub Sfînta Masă din altar, cinstitele lui moaşte. Cu această ocazie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia, astăzi, începînd cu ora 8.00, Sfînta Liturghie arhierească la biserica „Sfîntul Nicolae” din Năvodari. Tot astăzi, la biserica „Cuvioasa Parascheva” a Cimitirului Central, IPS Teodosie va oficia slujba înmormîntării celor doi profesori universitari, care au trecut la cele veşnice. Astfel, la ora 11.30 va fi săvîrşită prohodirea prof. univ. dr. Dan Mandalopol, decanul Facultăţii de Fizică, Chimie, Electrotehnică şi Tehnologia Petrolului, iar la ora 13.30 cea a lui Traian Petculescu, profesor la aceeaşi facultate şi preşedinte al sindicatului din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.