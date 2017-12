Miracolul de pe Facebook!

O femeie a reuşit să se vindece de agorafobie după ce a dus la îndeplinere un plan pe care l-a pus la cale anul trecut, în noaptea de Revelion. Alynn Presser, în vârstă de 55 de ani, a întâlnit în totalitate 292 de persoane din ianuarie 2011, vizitând nu mai puţin de 51 de oraşe din întreaga lume. Mamă a doi copii, femeia s-a luptat cu teama de a ieşi în locuri publice toată viaţa, dar în urmă cu cinci ani, afecţiunea s-a agravat iar femeia nu a mai ieşit deloc din casă.

În momentul în care a fost prea speriată pentru a lua parte la festivitatea de absolvire a fiului său, femeia a realizat că trebuie să înfrunte agorafobia. “Doream să fac ceva extrem, care să-mi schimbe viaţa, dar nu ştiam ce. Apoi, într-o noapte, vorbeam cu un prieten pe Facebook, care se despărţise recent de prietena lui. Era atât de supărat încât am vrut să îl văd şi să-l scot afară la o bere. În momentul acela mi-a venit ideea. De ce să nu-mi vizitez toţi prietenii de pe Facebook? Ne comportăm ca şi cum prietenii noştri de pe internet nu sunt reali, dar de ce să nu ne ducem şi să-i cunoaştem în persoană?”, a susţinut Arlynn Presser. Pentru a-şi duce la capăt misiunea, femeia a cheltuit nu mai puţin de 30.000 de lire sterline, ajungând în 11 ţări. “Mă simt ca şi cum aş putea să fac orice, este într-adevăr incredibil. Au fost, desigur, persoane de care nu am putut da sau care nu au dorit să ia parte la proiect, dar am văzut aproape 90% dintre prieteni. Întreaga experienţă a fost terifiantă, dar am învăţat cum să mă descurc cu teama pe care o am şi aceasta era ideea. Noua mea rezoluţie pentru acest an este să folosesc ceea ce am învăţat pentru a ajuta alte persoane care suferă de agorafobie”, a povestit Alynn Presser.

La începutul anului, femeia i-a vizitat pe majoritatea prietenilor săi din SUA, în octombrie luând decizia de a-i întâlni pe cei din străinătate. Împreună cu fiul său Joseph, Arlynn a zburat în Coreea, Taiwan, Filipine, India, Italia, Austria, Germania şi, în final, în Marea Britanie. “Sufeream de atacuri de panică la început, dar fiul meu m-a ajutat să trec peste ele. Nu aş fi reuşit fără el”, a adăugat curajoasa femeie. Arlynn Presser susţine că va continua să păstreze legătura cu prietenii săi de pe Facebook şi că va dori din nou să îi întâlnească în persoană.