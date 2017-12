Mirajul francizelor îi înnebuneşte pe români

08:12:04 / 22 Aprilie 2014

Starbucks, Old Navy si GAP

Poate ca fi OK sa deschida cineva bazat financiar la Constanta pentruStarbucks, Old Navy si GAP! Probabil costurile la deschidere ar fi condiderabile insa cred ca si profitul ar trebuie sa vina relativ destul de repede, bineinteles daca in Romania s-ar pastra preturile de retail din US...sau macar pe aproape!