Mircea Băsescu ar putea fi eliberat condiționat

22:25:36 / 06 Octombrie 2016

"Nasu"

La ora cand comentez basescu klanul basescu a invins!.Mircea bass a fost eliberat (a fost inchis oare).Acest klan mafiot care si a bagat...executat..FINII acest klan mafiot dupa ce si tepuit finii cel mai mare impostor care a condus romanika .As fura si eu de la panseluta sau niku kuru 600 de mii de euro .si sa scap cu ....PATRU LUNIIIII.ESTE CEA MAI MARSAVA CEA MAI MARE PALMA DATA JUSTITIEI( DUPA ANULAREA REFERENDUMULUI) IN ISTORIA UMĂNITĂTI .DACA VETI VOTA PNL SI KLAUS ACEST SISTEM MAFIOT SE VA PERFECTIONA .UN SINGUR POST DE TV ANTENA3 ESTE CEL CARE DEZVALUIT CEA CE SA INTAMPLAT IN ACEST DOSAR.CE SAR FI IMTAMPLAT DACA NU ERA ANTENA3?.....PS...ROMANI DE CE NU IESITI ACUM IN STRADA?.DE CE NU COMENTATI CORUPTIA UCIDE? FU...T VA IN GU....RA DE PANARAME BASISTE!