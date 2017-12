Mircea Băsescu, la Curtea de Apel Constanța - UPDATE

11:44:29 / 31 Iulie 2014

sa stea linistit

eu nu inteleg ce se mai agita avocatelul asta ca este clar ca lumina zilei,ai gresit trebuie sa platesti.Lasa-l sa stea linistit acolo la racoare (si asa afara este foarte cald) sa isi ispasesca pedeapsa ca orice muritor, ce atata tam-tam pentru o jigodie in plus la puscarie.Si asa a inceput sa-si inchida firmele care au mers superbine pe timpul ,,domniei" lui frate-sau semn ca se strange latul si trebuie sa dispara ca asai modelul.Asa ca poate sa se odihneasca multi ani de acum incolo ca si asa nu-i duce nimeni dorul ca sunt si asa destui hoti in libertate...LA MULTI ANI!!!