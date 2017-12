Mircea Bucă, noul antrenor al CS Tomis

Tristeţea oficialilor de la CS Tomis provocată de ratarea Cupelor Europene nu a trecut nici după ce sezonul s-a încheiat acum o lună şi jumătate. Supărat de faptul că formaţia constănţeană a încheiat cel mai slab campionat din ultimii ani, preşedintele clubului, Gheorghe Slabu, a trecut la cea mai drastică remaniere a lotului. După ce a pus pe lista de transferuri jucătoarele care nu dezamăgit în sezonul trecut, acestea fiind înlocuite cu jucătoare fie din străinătate, fie din ţară, banca tehnică a intrat şi ea în vizorul oficialilor. Aceştia au renunţat să-i mai prelungească contractului antrenorului Lucian Rîşniţă, aducîndu-l la cîrma echipei, pentru sezonul următor, cu posibilitate de prelungire, pe Mircea Bucă. „Durerea cea mai mare este că nu mai jucăm în Cupele Europene, dar nu mai vreau să mă gîndesc la acest lucru. Deja domnul Bucă este o certitudine. Am vorbit zilele acestea cu el şi va sosi sîmbătă la Constanţa. Am avut referinţe foarte bune. Am înţeles că a fost la lot, împreună cu domnul Muşi, cînd au avut rezultate foarte bune la nivel de tineret. Este un antrenor deosebit, cu un caracter frumos şi are o colaborare foarte bună cu jucătoarele. În materie de rezultate, cred că va avea un cuvînt bun de spus în actuala ediţie. Obiectivul lui este o clasare între primele patru locuri”, a declarat Gheorghe Slabu. Acesta va fi ajutat la pregătirea echipei de Mihaela Ignat, care va ocupa funcţia de antrenor secund, fostul secund al grupării, Ion Puşcaşu, urmînd a se ocupa de Centrul de copii şi juniori al clubului.

Lotul s-a întărit cu opt jucătoare

Tomisul s-a dispensat deja de trei jucătoare, Andreea Dospin, Alexandra Cazacu şi Anişoara Marcu urmînd a evolua din sezonul următor la nou promovata CSM Ploieşti, şi alte trei ar putea părăsi echipa în perioda următoare. Este vorba de Diana Druţu, ofertată de Oţelul Galaţi, şi de Loredana Mateescu şi Anca Rombescu, care ar putea ajunge în Turcia, la Üsküdar BSK Istanbul. În schimb, Tomisul a decis să le păstreze pe Dorina Jerebie şi Cristina Georgescu, puse şi ele pe lista neagră a clubului la sfîrşitul sezonului trecut. La capitolul achiziţii echipa nu stă prost. Au venit şase jucătoare, iar alte trei sînt foarte aproape de a semna. „Mă cuprinde un sentiment de bucurie pentru achiziţiile care le-am făcut anul acesta. Dacă anul trecut putem vorbi de nerealizări, anul acesta sperăm să putem vorbi de realizări şi satisfacţii. Asta prin prisma numeroselor achiziţii, dintre care cîteva sînt de certă valoare. S-au făcut două achiziţii foarte bune din Ungaria, Csilla Fekete şi Fanni Kenyeres, iar din naţionala Adzerbadjanului cele mai bune jucătoare, centrul Anna Djafarova şi interul Marina Tankaskaya, care participă în această perioadă la Campionatele Europene Universitare. Am adus-o Mihaela Ignat, de la HCM Roman, care zic eu că va avea un cuvînt de spus în sezonul următor şi pe Mihaela Seifer, de la Rulmentul Braşov, împrumutată la Sf. Gheorghe”, a dezvăluit Slabu, care a mai anunţat că se poartă discuţii şi cu alte două jucătoare de la vicecampioana României: „Sîntem în discuţii cu domnul Florescu de la Braşov (n.r. - patronul Rulmentului Braşov) pentru două jucătoare de viitor, este vorba de interul dreapta Gabriela Szabo şi pivotul Anamaria Hanciuc”.