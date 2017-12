Mircea Cărtărescu - Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius“ din Constanța

11:05:50 / 29 Aprilie 2017

lingaii constantei

Intra-adevar,merita acest titlu pentru modul in care denigreaza Romania el, Plesu, Macovei si toata gasca de subventionati. Sint curios cine l-a propus de la Constanta. Prorbabil PDistul de rector. Cu ce s-a remarcat acest scriitor in sustinerea vietii culturale din Constanta? Se premiaza lingaii intre ei. Asteptam cu interes s-o facesti si pe Macovei.