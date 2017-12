Mircea Cărtărescu, într-o antologie despre postcomunism

Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Ioana Ieronim şi Nicolae Prelipceanu se numără printre scriitorii români, majoritatea din diaspora, care semnează antologia „Twenty Years After The Fall: Emigré and Immigrant Writers Reflect\", ce va fi lansată mâine, la New York. Institutul Cultural Român (ICR) de la New York anunţă lansarea lucrării în cadrul expoziţiei librăriei Cărtureşti din Galeria Română de la sediul institutului.

Cartea a fost editată de scriitorul Andrei Guruianu, stabilit în Statele Unite ale Americii, şi publicată de Wising Up Press, la începutul acestui an. Cuprinzând o selecţie de poezie şi proză, antologia a fost publicată cu ocazia aniversării căderii Zidului Berlinului şi reuneşte fragmente semnate în majoritate de autori români din diaspora, dar nu numai, unele scrise direct în limba engleză, altele reproduse în traducerea lor în engleză.

Textele din antologie sunt semnate de: Natalia Andrievskikh, Carmen-Francesca Banciu, Ştefan Bolea, Mircea Cătărescu, Karel Cispic, Andrei Codrescu, Sean Thomas Dougherty, Albert Fayngold, Carmen Firan, Andrey Gritsman, Andrei Guruianu, Eva Hoffman, Ioana Ieronim, Adrian Ioniţă, Norman Manea, Diana Manole, Irina Mashinski, Richard Milazzo, Valzhyna Mort, Raluca Muşat, Valery Oişteanu, Ileana Alexandra Orlich, Daniela Petrova, D. R. Popa, Nicolae Prelipceanu, Stella Vinitchi Radulescu, Ksenia Rychtycka, Adrian Sangeorzan, Claudia Serea, Charles Simic, John Smelcer, Chris Tănăsescu şi Gene Tanta.

Cei 33 de autori explorează în acest volum diverse subiecte precum imigraţia, avortul, rolul artei, casa şi patria, diversitatea şi asimilarea. Ei abordează, totodată, realităţi postcomuniste ce ţin de psihologia colectivă, traume naţionale, nesiguranţă, lipsă de încredere în vecini, anxietate şi teamă. Parcurgând povestirile, poeziile şi memoriile acestor doctori, profesori, studenţi, artişti şi jurnalişti, cititorul realizează amploarea răului cauzat de regimurile opresive şi impactul social şi politic al evenimentelor anului 1989 în Europa de Est.