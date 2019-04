Mircea Drăghici, urmărit penal pentru delapidare

Mircea Drăghici, trezorierul PSD, este urmărit penal de DNA pentru delapidare şi utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Mircea Drăghici a fost audiat marţi la DNA. La ieşirea de la audieri, Mircea Drăghici le-a spus jurnaliştilor care l-au întrebat de ce a fost pus sub acuzare: „Ştiţi foarte bine. Să fii pus sub acuzare că nu ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlamentul României şi eşti cel mai îndreptăţit să ştii spiritul şi litera acestei legi? Atenţie, mi se pare mult exagerat şi cred cumva că şi are legătură cu coordonarea campaniei, că suntem în buza campaniei. De fiecare dată când a urmat o campanie electorală am fost chemat la DNA”. „Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea urmăririi penale faţă o persoană, trezorier al unui partid, pentru săvârşirea infracţiunilor de utilizare a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate şi delapidare”, a informat Biroul de presă al DNA.