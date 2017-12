Mircea Geoană, candidat oficial al PSD la alegerile prezidenţiale

Consiliul Naţional lărgit al Alianţei PSD+PC s-a reunit, ieri, în prezenţa a 10.000 de persoane, pentru a lansa strategia şi candidaţii la Parlamentul European, precum şi pentru a oficializa candidatura lui Mircea Geoană în cursa pentru Cotroceni. Şedinţa Consiliului Naţional (CN) a fost deschisă de preşedintele acestui for, Adrian Năstase. În debutul discursului, Năstase a afirmat că întîlnirea nu este pentru discutarea unor chestiuni organizatorice sau doctrinare: “Ne-am întrunit pentru a transmite întregii Românii că PSD este pregătit pentru atacul final”. El l-a salutat pe Ion Iliescu, anunţul său fiind primit cu aplauze, dar şi cu fluierături. Apoi i-a salutat pe “bravii miniştri” ai PSD, despre care a spus că “rezistă cu stoicism”, precum şi pe liderii din ţară, primarii şi consilierii social-democraţi, dar şi pe miile de simpatizanţi. În discursul său, Năstase a arătat că “totul în jurul lui Băsescu se surpă, cu excepţia proprietăţilor familiei lui. El trebuie să găsească alţi vinovaţi decît cei reali. Ne arată pe noi cu degetul de cînd era primar general. Boala României se numeşte Traian Băsescu”. Potrivit şefului CN al PSD, Băsescu vrea “să revigoreze o minciună” cu care a ajuns la putere în 2004. Năstase a tras şi un semnal de alarmă: “Trebuie să fim atenţi la partenerii de guvernare, deoarece au început să facă lucrul pe care îl cunosc ei cel mai bine: şantajul. Miniştrii noştri sînt ameninţaţi că, dacă nu cîntă cum vrea Băsescu, vor fi daţi afară din Guvern”. El a arătat că partidul are obligaţia de a arăta cine duce greul guvernării, subliniind că miniştrii PSD sînt în prima linie a frontului. Potrivit lui Năstase, Educaţia, Munca, Sănătatea şi Agricultura sînt cele mai grele ministere ale guvernării, iar cei care trebuie să discute în aceste momente de criză cu oamenii nemulţumiţi nu sînt nici Videanu, nici Elena Udrea, ci Ecaterina Andronescu şi Marian Sîrbu. Năstase a spus că, pentru a fi corect, sloganul PD-L trebuie să fie “Noi cu binele, voi cu greul” sau, cum se spune în popor, “unii cu foloasele, alţii cu ponoasele”, adică “Noi cu banii, voi cu grevele”. El i-a îndemnat pe social-democraţi: “Să le spunem românilor foarte clar: Guvernul nu este al lui Băsescu, este al României, şi pentru interesul românilor trebuie să lupte atît miniştrii PSD, cît şi miniştrii PD-L. Dacă nu o vor face, vor trebui să plece. Acum sau la toamnă, după ce îl vom învinge pe Traian Băsescu”. Pe de altă parte, Năstase a arătat că niciodată tupeul nu a fost atît de mare încît un prim-ministru să-şi pună nepoata consilier, apreciind că astfel şi cîinele Vasile de la sediul central al PD-L ar putea ajunge consilier de securitate naţională la Cotroceni. Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că prezenţa lui Băsescu în fruntea statului în ultimii cinci ani a însemnat un mare pas înapoi. Către final, Iliescu a făcut o legătură între aniversarea a 20 de ani de la Revoluţie şi alegerile prezidenţiale, conducîndu-şi discursul către anunţarea candidaturii preşedintelui PSD, Mircea Geoană, la alegerile prezidenţiale din toamnă. Întrucît Iliescu întîrzia să rostească numele lui Geoană, asistenţa l-a întrerupt de cîteva ori, scandînd numele liderului PSD. În cele din urmă, Iliescu a propus CN lărgit al partidului susţinerea candidaturii lui Geoană pentru prezidenţiale, exprimîndu-şi “convingerea” că acesta are şi potenţialul şi capacitatea de învătare necesare pentru această misiune. El a adăugat că, în condiţiile date, preşedintele PSD are datoria să-şi asume această misune, “nu uşoară”. La rîndul lui, preşedintele PSD a declarat că PD-L trebuie să înveţe să meargă pe propriile picioare şi să rupă lesa care îl ţine legat de Băsescu. Geoană a afirmat că, dacă va ajunge preşedinte al ţării, după alegerile din toamnă îi va uni pe români “prin puterea exemplului”. După ce Geoană a afirmat că, după patru ani, a venit vremea ca Băsescu să fie întrebat de români dacă se trăieşte mai bine, sala a replicat printr-un cor de huiduieli şi fluierături. Geoană a arătat că propunerea de a candida la funcţia supremă în stat îl onorează, dar îl şi obligă în acelaşi timp şi a dat asigurări că nu a făcut din ambiţia politică un scop în sine. El a subliniat că nu este animat de dorinţa de a ajunge undeva sus, că nu merge în campania pentru prezidenţiale doar pentru a-l înlocui pe Băsescu, ci pentru că are un proiect pentru o Românie în care fiecare să trăiască decent. Geoană a spus că, din decembrie 2009, România are nevoie de un nou început.