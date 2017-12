Mircea Geoană, „urmărit” de coşmarul prezidenţialelor

ÎNTRE DORINŢE ŞI REALITATE Senatorului PSD Mircea Geoană nici acum nu i-a trecut faptul că în 2009 a fost „bătut” la mustaţă de Traian Băsescu în cursa pentru Preşedinţie. Având parcă nonşalanţa unui copil care visează la toate lucrurile imposibile, Geoană pare convins că este cel mai potrivit om să fie preşedintele României. Afirmaţia fostului prezidenţiabil a fost făcută, ieri, în cadrul unei emisiuni televizate, unde a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidenţiale în 2014. Numai că, spre dezamăgirea sa, probabil, candidatul oficial susţinut de PSD este Crin Antonescu, iar această realitate politică trebuie respectată. „Azi, din punct de vedere politic, USL are un candidat, iar preşedintele Victor Ponta susţine acest candidat. Oricât de mult mi-aş dori eu sau Sorin Oprescu să ajungem în poziţia pe care cred că eu unul am şi câştigat-o în 2009, nu pot să nu constat că există o realitate politică care trebuie respectată. 2013 trebuie să fie un an în care nu avem nevoie de tensiuni în USL. Nu o să fiu eu cel care să arunc în aer o înţelegere politică cu liberalii”, a răspuns Geoană.

TRANSPARENŢĂ ELECTORALĂ În altă ordine de idei, senatorul PSD a mai afirmat că este dispus să preia şi să susţină în Parlament o nouă Lege a finanţării partidelor. Geoană s-a referit la faptul că legea în vigoare nu oferă posibilitatea finanţării candidaţilor prin SMS sau click, cum este în SUA. El a mai arătat că jurnaliştii şi publicul trebuie să aibă acces la cheltuielile făcute în timpul campaniei electorale, dar şi la cele dintre campanii, Geoană vorbind şi despre introducerea prevederii ca o firmă care contribuie la campanie să nu poată face contracte cu statul o perioadă determinată de timp.