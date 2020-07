Mircea Lucescu, prezentare oficială online la Dynamo Kiev

Într-o conferinţă de presă desfăşurată online, tehnicianul român Mircea Lucescu a fost prezentat oficial în funcţia de antrenor principal al echipei Dynamo Kiev. Contestat vehement de fanii echipei din Ucraina, Mircea Lucescu este de părere că se vorbeşte mai mult de raportul cu suporterii şi mai puţin de ceea ce ar trebui să facă cei care se ocupă de destinele echipei. „Avem o săptămână la dispoziţie să pot cunoaşte jucătorii, pentru că din România nu am putut să văd campionatul ucrainean. Din informaţiile pe care le-am avut în ultimul timp am încercat să-mi fac o idee despre ceea ce înseamnă valoarea jucătorilor lui Dinamo. Am o încredere foarte mare în jucătorii pe care echipa îi are la dispoziţie în momentul de faţă. Am nevoie de timp şi am nevoie de prezenţa tuturor jucătorilor pe terenul de antrenament”, a declarat Mircea Lucescu.

Patronul lui Dynamo Kiev, Ihor Surkis, consideră că suporterii trebuie să îl accepte pe Mircea Lucescu, un profesionist până în măduva oaselor.