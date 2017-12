Mircea Lucescu: Şahtior trebuie să ajungă în optimile de finală ale Ligii Europa

Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, luni, că echipa Şahtior Doneţk trebuie să se impună în faţa formaţiei Schalke 04 în 16-imile de finală ale Ligii Europa şi să se califice în optimile competiţiei, în ciuda inconvenientelor.

"Am mai întâlnit echipa Schalke 04 şi am trecut de ea. Actualul nostru lot este mai puternic decât cel din 2005. În plus, am acumulat o experienţă considerabilă în cupele europene. Bineînţeles, asta nu înseamnă că va fi uşor pentru noi. Echipele germane sunt imprevizibile. Şahtior trebuie să treacă de Schalke în ciuda faptului că în februarie campionatul nostru încă nu va fi reluat, iar în Bundesliga se va juca în acea perioadă. Nu este o problemă. În plus, vom juca returul în deplasare, ceea ce nu este foarte bine. Oricum, Şahtior trebuie să ajungă în optimile de finală", a spus Lucescu.

Formaţia Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, va juca în 16-imile de finală ale Ligii Europa împotriva echipei Schalke 04, s-a stabilit, luni, la tragerea la sorţi care a avut loc la Nyon. Meciul tur va avea loc în data de 18 februarie, în Ucraina, iar returul se va disputa în 25 februarie, în Germania.

Şahtior Doneţk şi Schalke 04 au mai fost adversare în 16-imile ediţiei 2004/2005 a Cupei UEFA, când s-a impus echipa ucraineană.