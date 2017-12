Mircea Lucescu va antrena pe Zenit Sankt Petersburg

Antrenorul român Mircea Lucescu a semnat marţi un contract valabil pe doi ani, cu opţiune de prelungire pentru încă unul, cu echipa Zenit Sankt Petersburg, care a încheiat sezonul pe locul 3 în Rusia. Mircea Lucescu va primi suma de 4,5 milioane euro pe sezon şi va fi ajutat de secundul Alexandru Spiridon, dar şi de maseurul Victor Hexan, cei care i-au fost alături şi la Şahtior Doneţk. Contractul a fost semnat în prezenţa preşedintelui Consiliului de Administraţie al clubului Zenit, Aleksey Miller şi a preşedintelui clubului, Alexandr Dyukov. Zenit îi va pune la dispoziție lui Mircea Lucescu un buget de achiziții de până la 60 de milioane de euro.

Mircea Lucescu a vizitat stadionul echipei Zenit, dar şi noua arenă de 68.000 de locuri care va găzdui meciuri de la turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din 2018.

Antrenorul român s-a despărțit de Șahtior Donețk după 12 ani, perioadă în care a cucerit 22 de trofee: Cupa UEFA (în 2009), opt titluri în Ucraina (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014), șase Cupe ale Ucrainei (2004, 2008, 2011, 2012, 2013 și 2016) și șapte Supercupe ale Ucrainei (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 și 2015).

„Negocierile au fost extrem de scurte. Mai mult a durat elaborarea contractului. Mircea Lucescu a fost impresionat de stadion şi de baza de pregătire. Nu ne aşteptam să vedem aşa ceva. Mircea Lucescu nu negociază. I s-au pus cifre în faţă şi a acceptat. Contractul a fost semnat după ora 23, pe un yacht, a fost ceva magnific. În dreapta se vedea Muzeul Ermitaj. Este un contract 2 plus 1, dar al treilea an nu este condiţionat de vreo performanţă. Obiectivul celor de la Zenit este să urce în Top 10 al cluburilor din Europa, deci asta înseamnă să câştige trofee. Se doreşte şi o stabilitate în campionatul Rusiei şi participarea an de an în grupele Ligii Campionilor”, a declarat Arcadie Zaporojanu pentru postul de televiziune sport.ro.

Mircea Lucescu va antrena la Zenit Sankt Petersburg un lot cotat de site-ul transfermarkt.de la suma de 196 milioane euro. Brazilianul Hulk, belgianul Witsel, argentinianul Garay, rușii Kokorin și Dzyuba sunt printre cei mai buni faimoși jucători din lot. Cel mai scump transfer de la Zenit este cel al brazilianului lui Hulk, adus pentru suma de 55 de milioane de euro.

Formația Zenit Sankt Petersburg are 16 trofee cucerite: Cupa UEFA (în 2008), Supercupa Europei (în 2008), cinci titluri în Rusia (1984, 2007, 2010, 2012 și 2015), patru Cupe ale Rusiei (1944, 1999, 2010 și 2016), patru Supercupe ale Rusiei (1984, 2008, 2011 și 2015) și o Cupă a Ligii Rusiei (în 2003).