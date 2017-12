Mircea Paraschiv, noul antrenor al RCJ Farul

ANTRENOR NOU, OBIECTIV NESCHIMBAT. Fostul jucător şi antrenor al formaţiei Dinamo Bucureşti, Mircea Paraschiv, este de ieri noul tehnician al echipei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa. Contractul dintre Mircea Paraschiv şi RCJ Farul este valabil pentru următoarele două sezoane, cu drept de prelungire în cazul în care obiectivele vor fi îndeplinite. În cadrul unei conferinţe de presă care s-a desfăşurat ieri la sediul RCJ Farul, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, a afirmat că au existat mai multe variante pentru acest post. „Pornim la un drum şi ne dorim să construim cea mai bună echipă din România pentru următorii ani. În acest an există un buget de criză, dar nu vrem şi o criză în ceea ce priveşte performanţa. Am avut mai multe soluţii, dar cel care ne-a convins că poate realiza ce ne propunem a fost Mircea Paraschiv. Personal, nu iubesc Dinamo, însă de această dată am considerat că avem nevoie de cineva competent. Lotul de jucători a acceptat condiţiile noastre şi pornim cu speranţa că vom reuşi. În proporţiile de 90 la sută acesta este definitivat, dar mai aşteptăm răspunsurile unor jucători. Ben Aoina şi-a manifestat dorinţa de a rămâne în Emisfera Sudică, iar Natriashvili are o ofertă din Anglia. La echipă vor rămâne ceilalţi patru georgieni, namibianul Eugene Jantjies şi în plus am transferat şi doi jucători din Republica Moldova“, a spus Dragomir. Pentru Mircea Paraschiv, tradiţia rugby-ului constănţean a fost principalul argumente în luarea deciziei: „Sunt emoţionat ca în momentul în care am început cariera de jucător şi veneam să joc la Constanţa în faţa unor tribune arhipline. Este o onoare această propunere. Tradiţia rugby-ului constănţean este motivul care m-a convins să vin la RCJ Farul. Consider că acest judeţ are un potenţial foarte mare pentru rugby. În acest moment nu contează Dinamo ci doar profesionalismul. Ne vom strădui, împreună cu jucătorii, să readucem lumea la stadion, aşa cum era pe vremea lui Mihai Naca“, a spus noul antrenor principal al RCJ Farul. „Mircea Paraschiv este o legendă a rugby-ului românesc şi sperăm ca împreună să facem lucruri bune şi să ducem echipa în top“, a fost concluzia directorului executiv al RCJ Farul, Marius Puşcaşi. „Sper ca RCJ Farul să urmeze HCM pe calea performanţei“, a fost urarea făcută de directorul DSJ, Elena Frîncu.

DINAMO, SINGURUL CLUB DIN CARIERĂ. În vârstă de 56 de ani, Mircea Paraschiv şi-a petrecut întreaga carieră de jucător şi antrenor la Dinamo Bucureşti, câştigând nouă titluri naţionale (opt ca antrenor) şi opt Cupe ale României. A jucat timp de 12 ani în echipa naţională (1975-1987), contribuind la succesele istorice cu Franţa (15-12 - pe 14 noiembrie 1976 şi 15-0 - pe 23 noiembrie 1980), cu Ţara Galilor (24-6 - pe 12 noiembrie 1983) şi Scoţia (28-22 - pe 12 mai 1984). Are 62 de selecţii în Naţională, trei dintre acestea fiind la CM din 1987. Este singurul jucător român inclus în “Wall of Fame” (cei mai buni jucători care au evoluat pe celebra arenă “Twickenham”). Ca antrenor a pregătit o singură echipă de club, Dinamo Bucureşti, în perioada 1990-2006, cucerind opt titluri de campion. La echipa naţională a fost antrenor secund-jucător la Cupa Mondială din 1987 (Noua Zeelandă), antrenor secund la CM din 1995 (Africa de Sud), antrenor principal la CM din 1999 (Ţara Galilor). În 2009 a condus Naţionala Under 20 la câştigarea grupei a doua a CM din Kenya.