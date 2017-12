MIRCEA VODĂ - Proiect integrat pentru dezvoltarea comunei

Primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, a declarat că a depus, la Centrul Regional Sud - Est Brăila, un proiect integrat care cuprinde mai multe componente. O primă componentă a acestui proiect este reabilitarea drumului dintre localităţile Mircea Vodă şi Satu Nou, care are o valoare de 9,8 milioane de lei. Un alt punct al proiectului cuprinde reabilitarea unei clădiri din localitatea Mircea Vodă, unde va fi înfiinţat un Centru de consiliere a victimelor violenţei în familie. Costurile pentru acest proiect se ridică la peste 800.000 de lei. În fine, un ultim punct al proiectului cuprinde reabilitarea Căminului Cultural şi organizarea unui tîrg în scopul promovării şi conservării tradiţiilor locale, pentru care Primăria are nevoie de aproape 300.000 de lei. Dumitru Dedu a precizat că proiectul integrat este derulat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, susţinut de Ministerul Agriculturii. „Întocmirea acestui proiect a fost realizată împreună cu specialiştii din Consiliul Judeţean Constanţa, iar pentru a putea obţine finanţarea, am hotărît împreună ca acest proiect să aibă cît mai multe componente. În prezent, proiectul se află în etapa de evaluare, iar în perioada următoare aşteptăm să fie aprobat”, a spus Dumitru Dedu.