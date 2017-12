Mircea Vodă, aproape de surpriză la Peştera

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 17-a din Liga a IV-a la fotbal - SERIA EST: Sparta Techirghiol - CSO Ovidiu 2-2 (E. Bîtu 11, E. Curtmemet 81 - V. Lupu 28, 42); la juniori: 0-1; CS Agigea - CS II Eforie 0-2 (M. Neacşu 21, I. Bambergher 85; Agigea a depus contestaţie); la juniori: 0-3 (lipsă asistenţă medicală); Victoria Cumpăna - Internaţional Pecineaga 1-1 (V. Mocanu 78 - B. Bobină 34); la juniori: 3-1; Cariocas Constanţa - Gloria Albeşti 2-2 (I. Pripoi 72, M. Barzecu 75 - V. Mocanu 10, Şt. Filip 36); la juniori: 2-2; Aurora 23 August - Portul Constanţa 0-9 (C. Cealîcu 30, 31, 79, Şt. Ţigău 34, I. Radu 38, 73, I. Măciucă 85, 87, Cr. Geambaşu 90); la juniori: 0-8; GSIB Mangalia - AS Cogealac 5-1 (D. Grosu 19, V. Dimoftei 37, L. Alexandru 51, C. Grigore 82, I. Ilie 90 - I. Căpriţă 78); la juniori: 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Pecineaga 44p; 2. Mangalia 38p (golaveraj: 55-25); 3. Eforie II 38p (53-28).

SERIA VEST: Sport Prim Oltina - Gloria Băneasa 1-4 (St. Culea 57 - Fl. Curt 19, 68, 75, Cr. Ceti 69); la juniori: 1-3; AS Carvăn - Ştiinţa Poarta Albă 2-0 (I. Măgureanu 65, 90); la juniori: 0-1; CS Peştera - Dacia Mircea Vodă 2-1 (Cl. Mitu 73, M. Badea 86 - I. Ciobănuc 12); la juniori: 4-2; Danubius Rasova - CS Mihail Kogălniceanu 1-1 (C. Bibică 43 - Fl. Lache 7); la juniori: 0-0; Carsium Hîrşova - Axiopolis Sport Cernavodă 1-2 (R. Rădulescu 60 - M. Metcher 34, R. Tudor 37); la juniori: 0-2. Perla Murfatlar a stat. Clasament: 1. Peştera 46p/16j; 2. Cernavodă 30p/16j; 3. Carvăn 29p/15j.