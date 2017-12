Mirciştii au plantat 50 de puieţi de ienupăr în Piaţa Ovidius

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” Constanţa au plantat, ieri, 50 de puieţi pe spaţiile verzi din Piaţa Ovidius. Activitatea a făcut parte din campania „Un milion de copaci”, lansată de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu şi reprezintă un proiect al şcolii “ENO - Mediul Înconjurător Online”, o Şcoală Ecologică Mondială Virtuală, coordonată din Finlanda, care îşi propune responsabilizarea elevilor în privinţa problemelor de mediu. La acţiune au participat 30 de elevi din clasele a XII-a C şi A, care au ales ca disciplină opţională „ENO - Şcoala Ecologică Virtuală” - prof. coordonator Doina Munteanu. „Plantarea copacilor este pentru noi un simbol. În primul rînd, ne reaminteşte de natură şi de protecţia mediului, iar în al doilea rînd, reprezintă un simbol al cooperării între şcolile din întreaga lume. Anual, Programul ENO vizează plantarea unui număr din ce în ce mai mare de copaci. Dacă anul trecut, aprox. 1.000 de şcoli au plantat diverse specii de arbori, în acest an, aprox. 1.200 de şcoli şi-au anunţat participarea la această acţiune la nivel mondial”, a declarat prof. Munteanu. Materialul dendrologic a fost asigurat de către reprezentanţii organizaţiei neguvernamentale Oceanic Club Constanţa. „Pentru că este toamnă şi vremea s-a înrăutăţit, singurele specii care pot rezista în această perioadă sînt răşinoasele. Din acest motiv am ales puieţi de ienupăr”, a afirmat preşedintele organizaţiei Oceanic Club, Răzvan Popescu Mirceni. Programul ENO cuprinde aproape 400 de şcoli din 120 de ţări ale Globului. Elevii studiază aspecte legate de mediul înconjurător şi îşi împărtăşesc rezultatele procesului de învăţare la nivel local prin campanii şi la nivel global prin intermediul internetului.