Mirciştii cîştigă locul întîi la Caravana „Dialogului Intercultural”!

Sub logo-ul „Împreună în diversitate” al Anului European al Dialogului Intercultural, zece elevi ai Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrîn” (CNMB) din Constanţa, coordonaţi de prof. Andreea Păunescu Girip, au participat la Caravana “Dialogului Intercultural”, o competiţie la nivel naţional organizată de Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României. Competiţia se desfăşoară pe parcursul lunilor aprilie-mai, în şase zone interetnice ale României, urmînd ca cele şase licee cîştigătoare din fiecare dintre acestea să participe la faza finală, care va avea loc la Braşov, în perioada 7 - 9 iunie 2008. La concursul din Constanţa au participat echipe de elevi de la CNMB, Colegiul Tehnic „Energetic” şi Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria”, iar mirciştii au cîştigat locul I, după parcurgerea a trei probe: eseu susţinut pe tema semnificaţiei “dialogului intercultural”, îmbogăţit de o prezentare de imagini sugestive, completarea unui chestionar cu 33 de întrebări care dovedeau cunoştinţele participanţilor despre minorităţile naţionale din România, despre legislaţia naţionalãă şi internaţională care le priveşte pe acestea, despre multiculturalism şi interculturalitate, iar la final prezentarea unui joc de rol care să ilustreze o situaţie de dialog intercultural. Elevii CNMB Georgiana Calen, Andra Baraţă, Daniel Nancu, Alexandra Feodorof, Cezara Tudoran, Sorana Cojocaru, Mihai Condur, Adrian Bănică, Carla Hîrţescu şi Eliza Nirlu au dovedit, în faţa juriului şi a invitaţilor prezenţi, profunzime în gîndire şi o cunoaştere avansată a conceptelor de identitate, dialog, diversitate, educaţie, cultură, multilingvism, interacţiune, competitivitate, conştientizare, multuculturalism, interculturalitate, religie, promovare, valori, înţelegere şi respect. “Englezii au un proverb care înglobează întreaga filozofie a interacţiunii umane: do not destroy what you don’t understand/să nu distrugi ceea ce nu înţelegi. Pînă acum, umanitatea a ignorat această zicală, ceea ce a dus la dispariţia sau stigmatizarea unor întregi popoare. Important este să nu negăm ororile istoriei, ci să le analizam la rece, înţelegînd părţile negative şi conştientizînd că dimensiunile spirituale ale unui popor nu pot fi minimalizate. Opinia grupului nostru este că o competitivitate excesivă între popoare duce tocmai la o dorinţă de acaparare a celorlalte naţiuni. Trebuie să înţelegem că nu există o cultură bună şi alta rea, ci pur şi simplu o cultură diferită de a noastră”, au declarat elevii mircişti. Grupul CNMB cîştigător al etapei regionale de la Constanţa vor merge la Braşov la faza finală a Caravanei “Dialogului Intercultural”, avînd încredere că „şi acolo vom fi cei mai buni”.