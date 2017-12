Mireille Mathieu va cânta la Kremlin

Interpreta franceză Mireille Mathieu va marca 45 de ani de activitate printr-un concert pe care îl va susţine pe data de 19 noiembrie, la Kremlin. “Deja este stabilit că pe 19 noiembrie voi cânta la Kremlin, pentru că voi împlini 45 de ani de activitate şi sunt foarte fericită că voi putea marca această dată în Rusia”, a anunţat cu mândrie artista. Mireille Mathieu a fost de mai multe ori la Moscova, având în repertoriu şi melodii ruseşti. În septembrie 2009, ea a cântat în Piaţa Roşie, în cadrul unui festival muzical militar.

Interpreta a rămas, ani la rând, fidelă înfăţişării din tinereţe, iar tunsoarea ei a devenit, pentru mai multe generaţii de femei, un etalon al stilului. Dar Mireille Mathieu a recunoscut că nu şi-a dorit niciodată să-şi schimbe stilul. “Moda are tendinţa să se repete mereu. Iar coafura mea este din nou la modă. Când am fost la Moscova, am văzut foarte multe femei cu tunsoare ca a mea. Nu demult m-am întors dintr-un turneu din Germania, unde iarăşi multe tinere au aceeaşi coafură”, a mai spus Mireille Mathieu.