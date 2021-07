Mirel Rădoi: România şi-a crescut nivelul faţă de ultimele două partide

Selecţionerul echipei naţionale, Mirel Rădoi, a declarat, duminică seara, că în înfrângerea cu Anglia (scor 1-0), România şi-a crescut nivelul faţă de ultimele două partide, cele cu Armenia şi Georgia, de asemenea pierdute.



"Faţă de partidele cu Armenia şi Georgia cred că România şi-a crescut nivelul. În seara asta aşa am arătat. Ca şi motivaţie era normal, pentru că jucătorii în astfel de meciuri nu mai au nevoie de cineva să le explice ce trebuie făcut. La nivelul ăsta am avut plus. Ce m-a bucurat e că în fiecare moment am reuşit să ieşim din apărare cu o construcţie elaborată. Din păcate nu am reuşit să înscriem. A fost o partidă intensă şi echilibrată. Am avut situaţiile noastre în prima repriză, am încercat să ne facem jocul... din păcate, dacă sunt supărat pe ceva în această seară, sunt pe faptul că ajungem în faţa porţii şi nu marcăm", a afirmat Rădoi la postul Pro X.