Mirel Rădoi va impune disciplina la echipa naţională

Selecţionerul reprezentativei de fotbal a României, Mirel Rădoi a declarat, într-un interviu acordat site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal, că pentru el anul 2019 a fost unul perfect, iar principiul după care se va ghida şi la seniori va fi disciplina.

„Nu pot spune altceva decât că a fost un an perfect. La Europeanul de tineret din această vară am reuşit să ajungem în semifinale şi astfel să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Am creat o emulaţie extraordinară la echipa de tineret, suporterii au fost alături de noi, totul culminând cu numirea mea în acest final de an la prima reprezentativă. Meciul cu Anglia de la Euro are o poveste aparte, a fost momentul decisiv al naţionalei de tineret. A fost partida care a arătat că victoria din primul joc, cel cu Croaţia, nu a fost una întâmplătoare şi că această generaţie nu se mulţumeşte cu puţin. Disciplină, acesta e principiul după care ne vom ghida. Atât discplină în afara terenului, cât şi disciplină tactică. Vreau să văd determinare de la jucătorii naţionalei şi unitate de grup pentru că cred că forţa noastră este cea a grupului!”, a declarat Mirel Rădoi, care s-a despărţit „cu greu şi cu regret” de naţionala de tineret: „Totuşi, sunt fericit că merg la prima reprezentativă, acolo unde voi colabora cu mai mulţi dintre jucătorii pe care îi cunosc foarte bine şi i-am antrenat la tineret. Sunt fericit că am lăsat naţionala U21 pe poziţia secundă în grupă, iar acest lucru ne asigură în acest moment locul la baraj”.

Selecţionerul tricolorilor a spus că a început să se pregătească pentru confruntarea cu Islanda, din play-off-ul EURO 2020, fără să îi fie teamă de provocări. Mirel Rădoi a adăugat că s-a inspirat de la toţi antrenori cu care a lucrat şi consideră că vârsta sa, 38 de ani, reprezintă un dezavantaj din punct de vedere al experienţei, dar este un avantaj în alte privinţe, fiind decis să facă lucrurile să meargă cât mai bine.