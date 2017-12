Miron Cozma şi Marinela Niţu s-au căsătorit în secret

Crime, vandalisme, jafuri, universităţi şi biblioteci distruse cu bâtele şi sute de tineri bătuţi cu sălbăticie ar fi o scurtă descriere a mineriadelor din ’90. Cel ce şi-a instigat atunci ortacii împotriva studenţilor din Capitală dovedeşte că trăieşte nestingherit cu ororile trecutului. Miron Cozma este, astăzi, în libertate şi s-a însurat, sâmbătă, cu femeia visurilor sale din subteran, cântăreaţa cu talent discutabil şi silicon din abundenţă, Marinela Niţu. Ceremonia a fost oficiată religios la Biserica „Sfânta Treime\" din Scheii Braşovului, în prezenţa unor rude apropiate.

Pe toată durata ceremoniei, cei doi „însurăţei” au ţinut în mână o fotografie cu chipul părinţilor decedaţi ai fostului puşcăriaş. „A fost o cununie frumoasă, simplă. Au avut câţiva invitaţi. Noi am văzut-o ca pe o cununie obişnuită, nu ca una de vedete. Lucrul care m-a impresionat foarte mult a fost că amândoi erau foarte emoţionaţi şi pe tot parcursul ceremoniei, au ţinut în mână o fotografie cu părinţii lui, care au decedat. Asta mi s-a părut foarte frumos şi sensibil. Ea a şi plâns. Avea o rochie albă, frumoasă\", a spus preotul paroh Aurelian Reit, cel care şi-a luat misiunea în serios şi le-a unit destinele controversatelor personaje.

„A descoperit în mine lucruri despre care nu ştiam că existau. I-am scris 78 de poezii. Ea le spune comoara ei. Mi-am descoperit o genă poetică pe care nu ştiam că o am\", afirma, în urmă cu doi ani, Cozma despre Marinela Niţu, cu care are o relaţie încă din 1998. În mai 2009, însă, „luceafărul huilei” s-a căsătorit cu avocata Monica Ionescu, cea care i-a reprezentat „geniul” în procesul mineriadelor şi de care a divorţat după doar un an de mariaj.