Mironov şi Prunariu, la Atlantykron 2014

Între 1 şi 10 august 2014, la Capidava, judeţul Constanţa, se va desfăşura Academia de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Viitorologie şi Science Fiction Atlantykron - ediţia aniversară 25. Alexandru Mironov, jurnalist de ştiinţă şi scriitor, preşedintele fondator, a declarat: “Atlantykron este un exemplu de şcoală în afara şcolii, pe care ni l-am dori copiat în zeci, chiar sute de exemplare, care demonstrează că învăţarea este atractivă pentru tineri, cu singura condiţie să nu fie o activitate plictisitoare, ca o muncă în uzină, la bandă rulantă”. Această academie non-formală reuneşte experţi de talie mondială - dintre care unii au primit Premiul Nobel şi predau gratuit (!) cursuri tinerilor interesaţi - şi tehnologie de ultimă generaţie. Fenomen unic în România, evenimentul este, în fapt, un loc în care se desfăşoară demonstraţii ştiinţifice şi cursuri de artă sau de comunicare aşa cum în nicio şcoală nu se predau. Studenții stau pe iarbă, sub cerul liber, sub stele, în acest loc profund spiritualizat, legat de istoria de milenii a castrului Capidava. Sunt aşteptaţi peste 500 de tineri participanţi din toate zonele ţării, dar şi din SUA, Italia, Republica Moldova, India. Aceștia vor fi angrenaţi în concursuri -grafică, copywriting, eseuri - care vor avea ca temă promovarea României în general şi a Dunării turistice în particular. Pe 5 august 2014 va fi organizată Ziua Turismului Dunărean, care va reuni oameni de turism, jurnalişti, precum şi autorităţi locale din Cernavodă şi Medgidia.

Traian Bădulescu, consultant în turism, va susţine un curs de educaţie turistică. Un astfel de demers este necesar într-o ţară ca România, care se pretinde a fi turistică. Tinerii pot învăţa atât să călătorească, să îşi cumpere un pachet turistic, să valorifice experienţele din timpul călătoriilor, cât şi să fie gazde bune pentru turişti sau să lucreze în acest domeniu, denumit uneori “industria viselor”.

INVITAŢI DE EXCEPȚIE: Dumitru Dorin Prunariu, astronaut, singurul român care a zburat vreodată în spaţiul cosmic; Guy Djoken, preşedinte al Asociației Cluburilor UNESCO, directorul Centrului UNESCO pentru pace din SUA; Roberto Quaglia, scriitor, vicepreşedinte al Societăţii Europene de Science Fiction; Alexandru Mironov, scriitor, ziarist de ştiinţă, fondator al Programului Atlantykron, dr. Florin Munteanu, preşedintele Centrului pentru Studii Complexe, dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie şi în ştiinţe medicale alternative, prof. dr. Leon Zăgrean, şeful catedrei de fiziologie de la Universitatea „Carol Davila“, Peter Moon - SUA, scriitor, autor de bestseller-uri traduse în limba română, având ca subiect misterele siturilor dacice, precum Sarmizegetusa, Munţii Bucegi etc., Vanda Osmon - SUA, specializată pe turism cultural, istoric; dramaturgul şi scriitorul Valentin Nicolau, directorul Grupului Nemira, scriitorii Florin Chirculescu şi Aurel Cărăşel etc.

Pe www.atlantykron.org poți găsi informaţiile care te vor interesa despre programul academiei de vară şi lista invitaţilor.