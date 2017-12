Mişcări browniene în PDL

Apropierea termenului pentru alegerea noii conduceri a PDL oferă românilor adevărata faţă a pedeliştilor, care au reuşit, timp de şase ani, să-i îmbrobodească pe cei care i-au votat. Acum, când vine vorba de influenţă şi putere în partid, pedeliştii par dispuşi să treacă peste orice prietenii pentru a se împune în noua structură de conducere. Vineri a ieşit la rampă vicepreşedintele PDL Ioan Oltean, care s-a arătat mai deranjat ca niciodată de situaţia internă. “Este o frământare incontestabilă la nivelul PDL între oameni care sunt responsabili şi realizează importanţa evenimentului, alegerile din luna mai, şi între oameni care mai au gărgăuni şi păsărici”, a declarat Oltean. Primul gât la care a sărit Ioan Oltean a fost cel al europarlamentarului Cristian Preda. “Cristi Preda este un tip care nu vede niciodată bâta din ochii lui, de paiul din ochii altora. Am rămas extrem de neplăcut surprins de declaraţiile pe care le-a făcut Cristi Preda. A avut posibilitatea luni, în şedinţa Biroului Permanent, să spună ce avea de spus, să îi spună în faţă premierului Boc că nu mai este o soluţie pentru România. El, în loc să o facă acolo, în structura politică de bază a partidului, o face a doua zi în presă, ceea ce nu este nici etic, nici moral pentru Cristi Preda”, a spus Oltean. În altă ordine de idei, vicepreşedintele PDL a afirmat că, în opinia sa, pragul electoral de cinci la sută trebuie să rămână neatins, exprimându-şi, totodată, convingerea că “UDMR nu are niciun motiv să se supere”. “Nu există nicio prevedere în protocol, nici la vedere, nici la nevedere în privinţa pragului electoral. Nu au fost discuţii legate de acest lucru”, a mai spus Oltean. Şi rămânând la UDMR, Oltean a declarat, vineri, că PDL a cerut UDMR să renunţe la înţelegerile locale pe care le are în unele judeţe cu USL, dar că nu poate “să dea cu bâta” ca să oblige Uniunea să facă acest lucru. Revenind la problemele interne din PDL, una din discuţiile aprinse în interior s-a referit la introducerea criteriilor de integritate în statutul partidului. Prim-vicepreşedintele PDL Suceava senatorul Orest Onofrei a declarat, vineri, că cei care au făcut acest lucru ar trebui să invoce în totalitate aceste criterii şi nu doar pe cele care îi avantajează, pentru că altfel sunt primii care au căzut testul. “Este imoral să foloseşti argumentul criteriilor de integritate în mod selectiv, în situaţia în care tu eşti în culpă, încălcând alte criterii de integritate pe care nu le invoci. Nu poţi să invoci cariera politică a unor persoane care s-ar baza pe relaţii de partid şi de nepotism politic când tu eşti beneficiarul unor asemenea proceduri”, a spus Onofrei. Toate aceste afirmaţii, dar şi multe altele, vin pe fondul organizării vineri a Colegiului Director Naţional şi sâmbătă a Consiliul Naţional de Coordonare.