Mischa Barton a fost dată în judecată

Din motive doar de ea ştiute, frumoasa actriţă din „The O.C. / Rebel în California” nu a mai plătit chiria de trei luni de zile, motiv pentru care a fost dată în judecată de compania care deţine apartamentul din New York în care locuieşte. La un calcul simplu, datoria lui Mischa Barton se ridică la 21.000 de dolari, 7.000 pe lună, mai precis. Destul de mult pentru un om de rând, însă nu şi pentru o actriţă cu renume mondial. Aşadar, de vină pentru problema vedetei ar putea fi nu lipsa banilor, ci lenea sau, pur şi simplu, faptul că a uitat să achite chiria. Explicaţiile sunt acum complet inutile şi actriţa de 23 de ani nu numai că va plăti mai mult - se adaugă penalizări şi cheltuielile de judecată -, dar, cel mai probabil, nu va mai putea locui în apartamentul din New York. Mischa Barton va locui la hotel cât timp va filma un episod din serialul „Law and Order / Lege şi Ordine”. Noroc că are o casă pe Coasta de Vest a SUA, la Los Angeles.