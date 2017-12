Mischa Barton vrea copii şi o viaţă la ţară

A fost criticată mereu pentru kilogramele în plus pe care le-a luat de-a lungul timpului, dar starleta Mischa Barton nu îşi face griji pentru asta, pentru că visează să locuiască la ţară, înconjurată de mulţi copii. În prezent, vedeta din ”The O.C. / Rebel în California”, care se întâlneşte cu muzicianul Ali Love, are multe proiecte în derulare, dar asta nu înseamnă că o opreşte ceva din visare. ”Credeţi-mă că voi fi ocupată. Sunt foarte bună la a face mai multe lucruri deodată. Dar mi-ar plăcea să am într-o zi un loc într-un ţinut din Anglia, cu căţeii mei şi animale salvate şi copii mici alergând împrejur, mini Mischa. Mi-ar plăcea să desenez acolo şi să am o grădină mare şi frumoasă şi câmpuri”, a declarat actriţa.