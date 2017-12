Misha are probleme cu sarcina

Solista Misha, căsătorită de puţin timp cu Connect-R, are probleme de sănătate, motiv pentru care e nevoită să stea foarte mult la pat, iar Connect-R refuză chiar şi concerte pentru a-i fi alături. După cununia civilă şi petrecerea pe care le-au făcut la 24 iulie, Connect-R şi Misha nu s-au putut bucura prea mult de luna de miere. Conform unor apropiaţi ai cuplului, Misha ar avea probleme cu sarcina, care nu este tocmai una uşoară, aşa că blonda stă mai mereu la pat. Vestea că soţia sa are probleme nu i-a picat foarte bine artistului, care este foarte îngrijorat de starea acesteia. Merge cu Misha la toate controalele medicale şi la spital, pentru analize, şi se grăbeşte de fiecare dată după concerte să ajungă cât poate de repede acasă. „Nu mai iese cu băieţii şi este stresat mai tot timpul. Soţia sa are probleme cu sarcina şi, în afara concertelor şi a emisiunilor TV şi de radio, nu mai merge la niciun eveniment. S-a făcut băiat de casă, dar are şi un motiv întemeiat: sănătatea soţiei şi a copilului lor, care am înţeles că este fetiţă", a declarat, sub anonimat, un prieten al solistului.