Misiune de inspecţie pe ţărmul Somaliei

Fregata „Regele Ferdinand“, intrată în Operaţia ATALANTA, sub comanda Forţelor Navale ale Uniunii Europene (EUNAVFOR), a primit ordin, ieri, de la comanda grupării din care face parte, să execute o misiune de inspecţie („friendly approaches”) a unei nave aflate la ancoră în apropierea ţărmului Somaliei. „După un briefing scurt, în care s-au prezentat condiţiile misiunii şi posibilele ameninţări, nava s-a pus în mişcare. Elicopterul s-a ridicat în aer, executând cercetarea zonei, una necunoscută, cu tabere de piraţi în apropiere, o plajă deschisă şi formaţiuni muntoase, fiind pregătit să intervină dacă desfăşurarea situaţiei ar fi impus-o. Nivelul de alertă a fost ridicat la navă pentru a putea face faţă oricăror potenţiale situaţii neprevăzute, iar grupele de boarding, extrem de motivate, s-au deplasat la bordul RHIB-urilor către nava de inspectat“, a transmis în ţară ofiţerul de relaţii publice al fregatei „Regele Ferdinand“, lt. cdor. Mihai Egorov, pe timpul participării navei la operaţia împotriva pirateriei navale.

„BOARDING“ REUŞIT „Am executat o misiune de inspecţie faţă de o navă aflată la ancoră în apropierea ţărmului Somaliei. Am ridicat un pic gradul de alertă al echipei. Misiunea nu a ridicat probleme, toată grupa de boarding dovedindu-se bine pregătită. Colaborarea cu marinarii de pe nava civilă a fost foarte bună. Fiind europeni, am fost nişte feţe cunoscute şi prietenoase pentru ei. Suntem pregătiţi pentru toată gama de misiuni antipiraterie, am făcut acasă antrenamente pe situaţii mult mai grele decât cea de azi (ieri – n.r.)”, a declarat unul dintre militarii din echipa care a urcat la bordul navei. „A fost prima misiune specifică din teatrul de operaţii, iar echipajul a reacţionat foarte bine. Am reuşit să ne îndeplinim misiunea prin obţinerea informaţiilor necesare care au fost transmise către comandantul grupării“, a adăugat comandantul secund al fregatei „Regele Ferdinand“, căpitan-comador Ioan Marian.