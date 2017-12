Misiune de un an de simulare a vieții pe Marte, încheiată cu succes

O echipă formată din șase oameni a încheiat o misiune de simulare a vieții pe Marte, desfășurată într-un dom din Hawaii. Aceștia au supraviețuit izolați, timp de un an, arată BBC. Din 29 august 2015, grupul a trăit într-un spațiu restrâns, în interiorul unui dom - o construcție rotundă - fără aer din afară, mâncare proaspătă sau intimitate. Experții estimează că o misiune umană pe Planeta Roșie ar putea dura între unul și trei ani. Studiul NASA condus de Universitatea din Hawaii este cel mai lung de acest gen de la misiunea rusească ce a durat 520 de zile. După ce au supraviețuit timp de un an în izolare, membrii echipei au declarat că sunt încrezători că o misiune pe Marte ar putea avea succes. ''Părerea mea este că o misiune pe Marte în viitorul apropiat este realistă'', a declarat jurnaliștilor Cyprien Verseux, unul dintre membrii echipei. ''Cred că obstacolele tehnologice și psihologice pot fi depășite'', a spus francezul. Însă șefa misiunii, Carmel Johnston, a declarat că lipsa intimității din ultimul an a fost greu de suportat. ''Este ca și cum ai avea colegi de cameră, care sunt acolo tot timpul și de care nu poți să scapi niciodată. Sunt convinsă că unii oameni își pot imagina cum este. Gândiți-vă cum ar fi să nu poți scăpa niciodată de nimeni'', a glumit ea.

Tristan Bassingthwaighte, doctor în arhitectură la Universitatea din Hawaii, a lăudat studiul legat de elementul uman în călătoria în spațiu. ''Cercetarea în cauză este super-vitală când vine vorba despre alegerea echipajului, despre înțelegerea modului în care oamenii vor lucra în diferite tipuri de misiuni și despre elementul factorului uman în călătoria în spațiu'', a spus el.

CINE A FOST ÎN ECHIPĂ?

Echipa a fost formată dintr-un astrobiolog francez, un fizician german și patru americani - un pilot, un arhitect, un jurnalist și un cercetător al solului. Experimentul a presupus studierea elementului uman al explorării. În timpul cercetării, cei șase au fost nevoiți să supraviețuiască numai cu resurse limitate, să poarte echipament spațial la ieșirea în afara domului și să evite conflictele personale. Fiecare dintre ei a beneficiat în camere de un mic pat de campanie și de un birou. Proviziile au constat în brânză praf și conserve de pește. Misiunile pe Stația Spațială Internațională nu durează, în mod normal, decât șase luni.