Misiune dificilă pentru FC Farul

După ce a obţinut două rezultate de egalitate în acest an, FC Farul Constanţa are parte de o deplasare extrem de dificilă astăzi, de la ora 15.00 (în direct la TVR 3), în etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal, când întâlneşte una dintre candidatele la promovare, CSMS Iaşi. Constănţenii, care au reuşit să câştige la limită partida din tur, cu 1-0, sunt cotaţi cu şansa a doua, mai ales că gazdele au avut un start perfect în 2014 şi ocupă locul secund în clasamentul Seriei 1. Chiar şi aşa, antrenorul principal al Farului, Ştefan Nanu, este convins că elevii săi pot să realizeze o surpriză pe stadionul din Dealul Copoului şi să se întoarcă acasă cu cel puţin un punct. „Avem o serie de meciuri grele, în care jucăm cu echipele din fruntea clasamentului, şi nu trebuie să pierdem pentru a ne menţine în lupta pentru play-off. Va fi un meci greu la Iaşi, dar mergem să jucăm şi să scoatem cel puţin un rezultat de egalitate”, a avertizat tehnicianul grupării de pe litoral, care îl va avea la dispoziţie şi pe fundaşul Nicolae Buzea, care şi-a ispăşit etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene. În schimb, cele două transferuri anunţate săptămâna trecută, mijlocaşul Nicolae Zuluf (Concordia Chiajna) şi atacantul Dacian Bîrză (UTA), nu s-au realizat încă, dar negocierile între oficialii Farului şi cei doi jucători sunt avansate. Astfel, Nanu trebuie să mizeze pe acelaşi lot ca în primele două etape. „Din păcate, sunt câţiva jucători care au ieşit cu tricourile albe după meciul de la Brăila, iar eu am nevoie de caractere. Vreau să alerge mult şi să aibă determinare. Scărlătescu are un potenţial bun, dar este prea fricos şi pierde din valoare”, a explicat antrenorul Farului.

Echipa probabilă de start a Farului: Puia - Băjan, Buzea, Bumbac, Barna -Scărlătescu, Tothăzan, V. Apostol, Mansur - Igiroşanu, Cr. Cristea.

Celelalte meciuri ale etapei de azi, ora 15.00: FC Clinceni - Rapid Bucureşti, Unirea Tărlungeni - Rapid CFR Suceava, Gloria Buzău - Dunărea Galaţi, ACS Berceni - Unirea Slobozia. CF Brăila şi ASC Bacău stau.

Clasament: 1. Rapid Bucureşti 34p (golaveraj: 27-14), 2. CSMS Iaşi 31p (27-15), 3. Unirea Slobozia 28p (21-18), 4. FC Clinceni 26p (29-20), 5. ACS Berceni 26p (22-14), 6. Gloria Buzău 18p (18-15), 7. SC Bacău 18p (20-20), 8. FC FARUL CONSTANŢA 17p (11-21), 9. Unirea Tărlungeni 15p (9-14), 10. CF Brăila 15p (21-31), 11. Rapid CFR Suceava 14p (16-27), 12. Dunărea Galaţi 7p (15-27).