Misiune dificilă pentru FC Farul

Aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, FC Farul Constanţa are o misiune infernală sâmbătă, de la ora 11.00, când va întâlni, pe teren propriu, liderul clasamentului Seriei 1, FC Botoşani, în etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal. Chiar dacă este cotată cu şansa a doua, gruparea de pe litoral şi-a propus să ia cele trei puncte. „Va fi un meci dificil, mai ales că întâlnim o pretendentă la promovare. De altfel, cred că FC Botoşani are cele mai multe argumente din Seria 1 să spere ca în sezonul următor să joace în prima ligă. Vom întâlni o echipă valoroasă, cu mulţi jucători experimentaţi, care pot face diferenţa, dar şi noi avem un lot valoros şi ne putem bate cu orice echipă din liga secundă. Avem nevoie de puncte care să aducă liniştea”, a explicat antrenorul Alin Artimon. Tehnicianul Farului a anunţat mai multe schimbări în formula de start faţă de întâlnirea de la Tulcea. „Este foarte posibil să difere formula de joc, pentru că revine Săceanu, după etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene, în timp ce Bumbac a scăpat de accidentare. Singura problemă este la Coteanu, care abia a revenit la antrenamente şi probabil că nu va prinde lotul”, a spus Artimon, care s-a declarat mulţumit de startul din retur: „Am garanţia că am luat patru puncte şi, ţinând cont de adversari, nu arată rău deloc. Dacă vom lua puncte cu Botoşani, cred că ieşim bine din acest calup de partide în care am întâlnit pretendente la promovare. Apoi, vom avea două săptămâni de pauză, în care vom putea analiza situaţia şi vom pregăti următoarele jocuri”.

PARIURILE LUI ARTIMON. După ce au debutat în tricoul Farului la Tulcea, Fabian Mucsi şi Marian Fuchs vor disputa sâmbătă primul joc în faţa propriilor suporteri. „Am fost bine primit la FC Farul şi nu am avut nicio problemă de adaptare. Am ştiut la ce muncă ne înhămăm şi ne-am propus să salvăm echipa de la retrogradare. Eu cred că la finalul campionatului vom fi la mijlocul clasamentului. Sâmbătă va fi un meci între două echipe foarte diferite. Întâlnim liderul, care are mulţi jucători cu experienţă, dar jocul prestat de noi la Tulcea ne dă speranţe mari că vom ieşi cu puncte din acest duel. Echipa are mare nevoie de suporteri, mai ales în situaţia din acest moment”, a declarat Mucsi. „Constanţa este brand în fotbalul românesc şi de aceea am ales să vin la FC Farul. În plus, mi-a făcut plăcere să lucrez cu domnul antrenor Alin Artimon. Am găsit o echipă tânără, care vrea să facă performanţă şi sper să evităm retrogradarea în acest sezon. Sâmbătă jucăm împotriva unei formaţii experimentate, dar vom face tot posibilul pentru a pune probleme adversarilor. Nu ne mulţumim doar cu un punct, abordăm meciul la victorie”, a spus şi Fuchs.