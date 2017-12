Misiune grea pentru campioni

Sala “Romeo Iamandi” din Buzău va găzdui la finalul acestei săptămâni, în perioada 22-24 iunie, Campionatul European de tenis de masă rezervat seniorilor în proba de dublu mixt. La startul întrecerii vor fi prezente 20 de cupluri, care vor fi împărţite în cinci grupe, însă toţi ochii vor fi aţintiţi asupra perechii constănţene formate din Eliza Samara şi Andrei Filimon. Cei doi au de apărat titlul european cucerit anul trecut la Istanbul şi s-au pregătit asiduu în ultimele săptămâni în sala de la LPS “Nicolae Rotaru”.

„Poate că nu pare atât de dificil să câştigăm din nou titlul, dar noi ştim că va fi mult mai greu decât la Istanbul. Vom juca în faţa propriilor suporteri şi emoţiile vor fi mai mari. În plus, avem de înfruntat o concurenţă destul de puternică. Turcia va participa cu un dublu format din chinezi naturalizaţi, care au alt stil de joc decât europenii. Vor fi perechile din Rusia şi Slovacia, dar şi ceilalţi români, astfel că vom avea viaţă grea. Cu Andrei mă ştiu de multă vreme şi jucăm amândoi de când aveam 12 ani. Atu-ul nostru este că suntem amândoi din Constanţa, programul ne permite să ne pregătim împreună şi suntem în formă. Ne-am propus să ajungem până în finală, pentru că acolo este locul nostru”, a spus Samara. „Toată lumea va încerca să ne învingă, pentru că suntem campionii europeni en titre. Va fi un pic mai dificil decât la Istanbul, chiar dacă lipsesc Alexandar Karakasevic şi Ruta Paskauskiene, unul dintre cuplurile contracandidate la titlu. În schimb, Rusia va aduce la Buzău trei cupluri puternice, iar Turcia are un cuplu de chinezi naturalizaţi, care anul trecut au jucat în perechi separate. Mă bucur că am scăpat de problemele medicale care m-au chinuit în ultimul timp, mai ales că pentru a ajunge în finală trebuie să jucăm cel puţin şase meciuri în trei zile”, a adăugat Andrei Filimon.

ÎNCĂ PATRU CONSTĂNŢENI. Pe lângă cei doi, la întrecerea de la Buzău vor lua startul încă două perechi constănţene: Lucian Munteanu şi Cristina Hîrîci, respectiv Constantin Cioti şi Iulia Necula, care se numără printre pretendenţii la o medalie.

„Această întrecere este privită altfel, pentru că se joacă la mixt, dar este la fel de importantă ca orice alt Campionat European. Sunt mulţi jucători buni de simplu, care nu joacă la mixt, dar chiar şi aşa va fi o luptă crâncenă pentru medalii. Dacă sunt atenţi şi concentraţi, Eliza şi Andrei pot câştiga din nou titlul european. Va conta mult starea de spirit şi felul în care se ajută unul pe altul, dar nu va fi uşor, mai ales că Andrei nu prea a jucat în ultimele luni din cauza accidentărilor. Important este ca medaliile de aur să fie câştigate de o pereche din România. Dacă va fi şi din Constanţa, cu atât mai bine”, a declarat antrenorul Viorel Filimon.