Misiune imposibilă?

Entuziasmul românilor de la tragerea la sorţi s-a mai stins, acum cînd meciul vicecampioanei României cu VfB Stuttgart este doar la cîteva ore distanţă. Nemţii par a fi mult mai bine pregătiţi pentru această dublă manşă, în timp ce FC Timişoara suferă încă dinaintea primului fluier! Cu Bourceanu suspendat şi cu patru accidentaţi (Vrsic şi Luchin nerecuperabili), echipa gazdă are doar 16 jucători valizi! Perspective sumbre, mai ales că timişorenii au şi cinci jucători cu cîte un cartonaş galben, fiind în pericol să rateze meciul retur! Cu toate astea, Banatul speră într-o calificare miraculoasă în grupele Champions League. De partea cealaltă şvabii se prezintă cu echipa standard, în care rusul Pogrebniak s-a integrat neaşteptat de repede, înscriind sîmbătă în Bundesliga! Singurul punct slab al echipei pare a fi portarul Lehmann, care are, totuşi, 40 de ani şi nu mai are reflexele de altădată.

Partida va începe la ora 21.45, urmînd a fi transmisă pe TVR 1. Echipele probabile - FC Timişoara (antrenor Ioan Ovidiu Sabău): Pantilimon - Bonfim, Nibombe, Cisovsky, Art. Karamian - S. Stancu, Alexa, Scutaru, Arm. Karamian - G. Bucur, Parks (Magera); VfB Stuttgart (antrenor Markus Babbel): Lehmann - Celozzi, Tasci, Delpierre, Boka - Khedira, Lanig, Gebhart, Hleb - Cacau, Pogrebniak.