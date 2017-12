Misiune îndeplinită pentru profesorii de la „Mamaia caută o vedetă”

„Mamaia caută o vedetă”, îndrăgita emisiune-concurs difuzată, săptămînal, de Neptun TV, se apropie cu paşi repezi de marele final. Dintre cei cinci tineri interpreţi ajunşi în finala competiţiei, unul singur va putea reprezenta Dobrogea la cel mai important eveniment naţional de muzică uşoară, Festivalul de la Mamaia. Publicul telespectator va afla cine este marele cîştigător al concursului chiar în această duminică, de la ora 20.30, la ultima ediţie a emisiunii.

După trei luni de repetiţii intense, de lacrimi, zîmbete, bucurii şi dezamăgiri, Loredana Ciubotaru, Adriana Bungiu, Georgiana Rusu, Alexandra Stan şi Nicolae Morărescu au reuşit să îşi mulţumească profesorii care i-au pregătit şi să se ridice la nivelul aşteptărilor acestora. Astfel, în toată această perioadă, tinerii au fost ajutaţi şi încurajaţi de Traian Broască şi Mihai Trăistariu - canto şi Călin Hanţiu - coregrafie. „La început, a fost mai greu, pretenţiile mele erau ridicate, dar acum este mult mai bine, sînt mulţumit de evoluţia tinerilor. Toţi sînt într-o continuă perfecţionare şi sînt foarte serioşi”, a precizat Traian Broască. La rîndul său, Mihai Trăistariu a adăugat: „În prezent, sînt mult mai... dezgheţaţi, mai curajoşi şi s-au obişnuit cu scena. Toţi concurenţii au evoluat foarte mult, chiar au devenit alte persoane”. Şi Călin Hanţiu, profesorul de coregrafie, este la fel de încîntat de evoluţia tinerilor interpreţi: „Sînt mulţumit de evoluţia tinerilor, chiar dacă, la început, a fost mai greu. Ei sînt într-o continuă perfecţionare”.

Loredana Ciubotaru are 18 ani şi s-a născut la Tulcea. Tînăra cîntă de la vîrsta de opt ani, în clasa a IV-a fiind remarcată de învăţătoare, în timpul unei serbări. De-a lungul timpului, Loredana a colaborat cu artişti consacraţi din România, precum Ionuţ Dolănescu şi Maria Ciobanu, alături de care a cîntat în Cipru, dar şi cu trupa „Alb Negru”. Adriana Bungiu are 22 de ani şi s-a născut la Mangalia. Este studentă în anul al III-lea, la Facultatea de Arte, secţia Artele spectacolului de teatru - Universitatea „Ovidius”. Prezenţa Adrianei la această emisiune a fost o surpriză pusă la cale de profesoara ei de actorie, care a anunţat-o, pe ultima sută de metri, că urmează să participe la acest concurs. Georgiana Rusu s-a născut la Constanţa, în urmă cu 18 ani. Tînăra are o voce deosebită, care îi permite să abordeze diferite stiluri muzicale, astfel că, la preselecţia emisiunii „Mamaia caută o vedetă”, a fost singura concurentă care a interpretat muzică de cabaret. Tot constănţean este şi Nicolae Morărescu, alias Domenico, în vîrstă de 24 de ani. Tînărul este interpret, dansator, actor, moderator de televiziune şi de radio. Iubeşte marea şi teatrul, însă muzica rămîne marea sa pasiune. Alexandra Stan s-a născut, de asemenea, la Constanţa, în urmă cu 19 ani. Aceasta a început să cînte încă de la vîrsta de doi ani şi tot din perioada copilăriei s-a ales şi cu porecla de… Ariel, deoarece se uita foarte mult la desenele animate „Mica Sirenă”.

„Mamaia caută o vedetă“ este un proiect iniţiat de Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură.